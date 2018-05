Titkos üzenet mentett meg egy nőt zsarnok barátjától

Hívja a rendőrséget, a párom fogva tart. Fegyvere van. Kérem, ne szóljanak neki, csak hívják a rendőrséget

Ezt az üzenetet csúsztatta oda az állatkórház dolgozóinak a megfélemlített nő © Volusia County Sheriff’s Office

Egy neve elhallgatását kérő floridai nőt súlyosan bántalmazott zsarnok barátja, napokig bezárva tartotta a szobában, megverte és fegyverrel fenyegette. Kutyájuk azonban beteg lett, így a nő engedélyt kapott, hogy vele tartson az állatorvoshoz. Szerencséjére sikerült egy cetlire írt rövid üzenetet a floridai DeLand-i állatklinika dolgozóinak eljuttatnia, így megmenekült - írja a Bors – állt a segítségkérő üzenetben.A dolgozók szerencsére komolyan vették az írást és azt tették, amit a kétségbeesett nő kért, így a rendőrség kis idő múlva meg is érkezett az állatkórházba, ahol letartóztatták a 39 éves Jeremy Floydot.Mint utóbb kiderült, a férfi egy hete rettegésben, bezárva tartotta barátnőjét, többször súlyosan bántalmazta és fegyverrel fenyegette, hogy megöli őt és egész családját is, ha nem engedelmeskedik neki. Az agresszív Floyd egyedül az állatorvosnál tett kiruccanást engedélyezte - ám a férfi zsebében ekkor is ott lapult a pisztolya.A zsarnok férfi egyébként nem volt ismeretlen a hatóságok előtt, korábban már letartóztatták családon belüli erőszak, fegyveres támadás, jogtalan szabadságkorlátozás, engedély nélküli lőfegyverbirtoklás és tiltott lőszerbirtoklásért egyaránt – tudta meg a Metro. Most hasonló vádak miatt kell felelnie a törvény előtt.