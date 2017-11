Titokban házasodott meg a Trónok Harca szereplője

Jason és Lisa már tíz éve együtt él, az esküvő csak formaság volt. Forrás: Northfoto

Tizenkét együtt töltött év, és két gyermek után mondta ki szerelmének az igent a Trónok harca Khal Drogója, vagyis Jason Momoa - írja a Borsonline . A nők kedvence Lisa Bonét, Lenny Kravitz exfeleségét vette el.A titkos esküvő híre azért lepte meg a rajongókat, mert úgy tudták, kedvencük már tíz éve házas. Most kiderült, hivatalosan nem kötötték össze az életüket.

Másik feleségével mókázott

– Jason mérges, amiért kiszivárgott a hír a nősülésérôl. Nem értjük, miért, ugyanis nem tartja nagy dolognak az es­küvőt, mert szerinte már tíz éve házasságban él – mondta el egy bennfentes, aki részleteket is el­árult a nagy napról. Például, hogy a szerelmesek topangai otthonuk kertjében tartották a menyegzőt. A színész nem csípte ki magát, fehér inget viselt vászonnadrággal, nyakában vi­rágfüzérrel. Ott volt a menyasszony első házasságából született lánya, Zoe Kravitz is.Az első évad végén ugyan kiírták a Trónok harcából, de sorozatbeli feleségével, Daenerysszel, vagyis Emilia Clarke-kal nagyon jó baráti kapcsolatba került a színész. Olyannyira, hogy amikor csak tehetik, találkoznak. A múlt hét végét is együtt töltötték, még az Instagramra is posztoltak képeket egymásról. Jason a rajongóinak elárulta: őszintén szereti kolléganőjét.