Tíz éves a Marie Claire Fashion Days

A Marie Claire Fashion Days tíz évvel ezelőtt egy divatmozgalomként indult, majd az évek során egy nagyszabású, a magyar divat ügyét támogató olvasói rendezvénnyé nőtte ki magát. Budapest egyik legjelentősebb divatünnepe lett, amire nemcsak az olvasók, de a tervezők is egész évben izgatottan készülnek. A Marie Claire Fashion Days azért is különleges esemény, mert a nagy, elismert tervezők mellett teret kap a jövő generációja is: olyan friss diplomás művészek, szakemberek mutatják be ezen a kifutón a kollekcióikat, akiknek a márkája mára nemcsak itthon, de külföldön is ismert. Büszkén mondhatjuk, hogy nincs olyan tehetséges, fiatal magyar tervező, akinek a modelljei ne jelentek volna meg a kifutónkon az elmúlt kilenc évben"

Nagyon örülünk, hogy a Marie Claire Fashion Days-en sok visszatérő tervezőnk van és még több új, nagy tehetség, akiknek ez a rendezvény jelenti az ugródeszkát az önálló bemutatók, az ismertség valamint külföld felé. A tervezőkön és támogatóinkon túl legfőképp a közönségnek tartozunk hálával, akik évről évre megtisztelnek minket jelenlétükkel. Tavaly több mint hatezren voltunk, közülük sokakat már visszatérő vendégként köszönthettünk. Bízunk benne, hogy idén együtt jubilálunk, hiszen a különleges alkalomra még több meglepetéssel, színvonalas programmal és ünnepi hangulattal várunk mindenkit"

A Marie Claire november első hétvégéjén immáron tizedik alkalommal rendezi meg exkluzív divateseményét, a Marie Claire Fashion Dayst, ezúttal a Millenáris „B" épületében. Az egyedülálló divatgálát szombat este egy különleges szakmai est is színesíti, melyen hírességek vezetik fel hazánk meghatározó tervezőinek 2019-es tavaszi/nyári kollekcióit.– nosztalgiázik László Krisztina, a Marie Claire magazin főszerkesztője.Szombaton bemutatkoznak a KREA Kortárs Művészeti Iskola diákjai, majd a nagy márkák inspirációit követően megválasztják „Az év street style szettjét" is a Hungária Pezsgő jóvoltából. A nap folyamán találkozhatunk a fiatal magyar tervezőinkkel és nagyszabású show-val készül a Romani Design, míg vasárnap a Daalarna bemutatóját csodálhatják meg a látogatók, sőt „Az év fiatal divattervezőjét" is megválasztják a Perwoll támogatásával.A szombat estét a legismertebb hazai tervezők bemutatói zárják: a nagyszabású fashion show-n hírességek vezetik fel az Anna Daubner, a Celeni, a Cukovy, az Elysian, a Nora Sarman, a Nubu és a Tomcsanyi márka legújabb, 2019 tavasz-nyári kollekcióit.– invitál László Krisztina.