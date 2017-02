Tíz napig tartott kiszabadítani a 70 méter mély kútba esett kiskutyát - videó

Tíz nap után tűzoltók, bányászok és középiskolások összefogásával sikerült kiszabadítani Isztambulban egy mély kútba esett négyhónapos kiskutyát. Az eset napokig lázban tartotta a török közösségi médiát.A kangal (török pásztorkutya) egy hetven méter mély kútba esett bele Isztambul ázsiai oldalán, a Beykoz kerület egy erdős területén. A pórul járt kiskutyát tíz napja fedezték fel, és nyomban elkezdődött a mentés szervezése.A katasztrófavédelem tagjai és tűzoltók a szénbányászoktól is segítséget kaptak a különleges akcióhoz, az állat kiemelésében egy középiskolások által épített robotkar is szerepet kapott. A kiskutyát, amely a Kuyu (Kút) becenevet kapta, végül szerdán hajnalban sikerült kiszabadítani. A mentés során éjjellátó kamerákat is bevetettek.A kiskutya kimenekítésén napokig fáradoztak, mivel a nagy mélység miatt nagyon lassan haladt a munka. Felmerült, hogy fúrjanak még egy lyukat az állat eléréséhez, de ezt az ötletet végül elvetették, mert félő volt, hogy a kút beomlik. A mentőcsoport közben rendszeresen ellátta élelemmel és vízzel a kölyökkutyát.A hashtag Kuyu címszó a második legnépszerűbb téma lett a török Twitteren.A kimentett kiskutyát előbb egy állatkórházba vitték, majd elfoglalta új helyét a Beykoz tűzoltóállomáson, amely ezentúl otthont ad neki.