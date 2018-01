Tíz újabb filmet hívtak meg a versenyprogramba a Berlinale szervezői

Bucsi Réka új animációs filmje, a Solar Walk a Berlinale rövidfilmes versenyprogramjában szerepel.

A Berlinale hétfőn jelentette be, hogy a decemberben közzétett nyolc film mellé további tíz alkotást hívtak meg a februári fesztivál versenymezőnyébe.A szervezők azt is ígérték, hogy hamarosan további címekkel bővül a program.

A filmmustra versenyprogramját február 15-én Wes Anderson Isle of Dogs (Kutyák szigete) című animációs filmje nyitja meg.A tíz újabb versenyfilm között szerepel Emily Atef 3 Tage in Quiberon című német-osztrák-francia koprodukcióban készült filmje, az amerikai Damsel című produkció David és Nathan Zellner rendezésében, a paraguayi-német-uruguayi-norvég-brazil-francia koprodukciós Las herederas, az iráni Khook, a francia Cédric Khan La Priere című munkája, a svéd-brit Toppen av ingenting című film, és Christian Petzold német-francia színekben forgatott Transit című alkotása is.Az Arany Medve-díjért verseng majd a korábban bejelentett filmek között a Joaquin Phoenix főszereplésével, Gus Van Sant rendezésében készült amerikai Donít Worry, He Wonít Get Far on Foot, az ifj. Alekszej German rendezésében forgatott Dovlatov című orosz-lengyel-szerb film, az Eva a francia Benoit Jacquottól és az olasz-német-svájci Figlia mia című film.Bucsi Réka új animációs filmje, a Solar Walk a Berlinale rövidfilmes versenyprogramjában szerepel.Bucsi Rékának már két korábbi alkotását, a Symphony No. 42 és a Love című animációs rövidfilmeket is sikerrel vetítették a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon.A hétfői közlemény szerint gálavetítésen láthatja a közönség a kínai-hongkongi Monster Hunt 2 című filmet. A Berlinale Special szekcióban pedig a Gurrumul című ausztrál dokumentumfilmet és az argentin Viaje a los Pueblos Fumigados című dokumentumfilmet is műsorra tűzik.Az idei Berlinalét február 15 és 25. között rendezik meg.