Tízből kilenc magyar középiskolás fenn van Instagramon

A 18 év alatti korosztály 92 százaléka rendelkezik Instagram-profillal, tízből heten pedig naponta többször, akár óránként is ránéznek a képmegosztó alkalmazásra – derül ki az Antall József Tudásközpont Szóda Műhelye, a, a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) és a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Galéria online kutatásából.Nagyobb arányban vannak jelen az Instagramon, több profilt követnek, gyakrabban posztolnak és néznek rá az alkalmazásra a 18 év alattiak (középiskolások), mint az ennél idősebbek. A diákok több mint 90 százaléka rendelkezik Instagram-profillal, ötödük óránként néz rá az alkalmazásra, közel 80 százalékuk pedig legalább naponta egyszer tesz így. A középiskolások 16 százaléka több mint 500 profilt követ, közel fele pedig több mint 200-at – derül ki az Antall József Tudásközpont Szóda Műhelye, a Noizz.hu, a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) és a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Galéria közel 600 megkérdezett válaszán alapuló online kutatásából.A 18 év feletti válaszadók többsége is naponta többször néz az Instagram-fiókjára, körükben azonban magasabb a csak hetente egyszer vagy többször aktívak aránya. A hazai fiatalok jellemzően fotót posztolnak az Instagramon, ez gyakorlatilag mindkét korcsoportban az Instagram-használókra vetítve 95 százalék körüli, míg csupán 4 százalék körüli részarányt képviselnek a fotó mellett videót is megosztók. A legfiatalabb online generáció tagjainak harmada legalább hetente egyszer posztol az Instagramon.A fiatalabbak nagyobb arányban követnek barátokat, ismerősöket, sztárokat, hírességeket, bloggerek és vloggereket, illetve jelentősen nagyobb számban humoros és különböző idézeteket megosztó profilokat. Körükben kiemelkedően népszerűek a divat- és életmódbloggerek, a filmes, illetve az IT és gamer tartalmat megosztók. A 18 év alattiak egyik kedvenc, legtöbbször kedvelt és posztolt fotótémája a szelfi, illetve a barátokkal közös kép, de város- és tájképeket is előszeretettel lájkolnak a közösségi alkalmazásban. A 18 évnél idősebbek a város- és tájképek mellett a természetfotókat, illetve a személyes fényképeket részesítik előnyben, de a fiatalabbaknál jelentősen többször kedvelnek és posztolnak ételekről és italokról készült képeket is.A középiskolás instások majdnem kétharmada csupán néhány percet tölt a posztolás előtt egy-egy kép szerkesztésével, 13 százalékuk azonban fél órát, 5 százalékuk pedig akár egy órát is fordít a fotó tökéletesítésére. Az idősebbeknél már kevésbé fontos szempont a hosszú utómunka, háromnegyedük legfeljebb néhány perc után élesíti a fényképeket. Az Instagram-filterek ugyanakkor az idősebbek körében népszerűbbek: a 18 év alattiak több mint negyede egyáltalán nem alkalmaz ilyeneket, csupán tizedük nyilatkozott úgy, hogy ez minden esetben része a posztolásának. A 18 év felettiek 90 százaléka ugyanakkor használ filtert, az ilyen korú válaszadók közel fele a legtöbb esetben él ezzel a lehetőséggel. Az Instagramon kívüli fotószerkesztő alkalmazást a fiatalabbak használnak, közel 50 százalékuk a legtöbb fotó publikálása előtt így tesz, míg az idősebbeknek csupán harmada használ külső appot erre a célra. Az Instagram Story (Történetek) funkcióját a 18 év alattiak több mint 40 százaléka legalább hetente, másik 40 százalékuk pedig legalább havonta egyszer használja. Az idősebbek 40 százaléka ugyanakkor egyáltalán nem posztol erre a felületre. A középiskolások több mint ötöde nyilatkozott úgy, hogy a fotók posztolásánál fontos, hogy a lefotózott pillanat jobban mutasson, mint a valóságban, emellett fontos szempont még az egyéniség kifejezése, illetve a téma érdekessége is. A kompozíció szépségére ugyanakkor inkább az idősebbek figyelnek.A 18 év alattiak körében az Instagram inkább "női sportág": a lányoknál csupán 5 százalék nyilatkozott úgy, hogy még nem regisztrált, míg a fiúknak közel 14 százaléka maradt eddig távol az alkalmazástól. Az Instagramot lányok valamivel gyakrabban néznek rá az új fotókra, negyedük óránként, több mint 60 százalékuk pedig naponta többször tesz így. Míg az alkalmazást használó fiúk 17 százaléka nem posztol, csak követ másokat, addig a lányok háromnegyede legalább hetente egyszer posztol (a fiúknál ez az arány alig lépi túl az 50 százalékot). A bloggerek és vloggerek közül a fiúk körében az IT és gamer, a sport és autó, illetve a film népszerűbb, míg a lányok egyértelműen a divat–életmód-profilokat részesítik előnyben. A lányok nagyobb arányban követnek idézeteket és vicces képeket posztoló, illetve énekesek és zenekarok, illetve sztárok és hírességek által üzemeltetett profilokat, míg a fiúknál az ismeretterjesztő profilok számítanak valamivel népszerűbbnek.A kedvelt és posztolt fotótémák körében a lányoknál a barátokkal közös képek, illetve a szelfik a legnépszerűbbek, míg a fiúk a tájképeket, a vicces képeket, illetve az utazás közben készült fotókat is előbbre sorolták az önarcképeknél. A videós tartalmak a 18 év alatti lányoknál népszerűbbek, az Instagramot használók több mint tizedük nyilatkozott úgy, hogy azonos arányban posztol álló- és mozgóképet, a fiúknál alig 2 százalék ez az arány. A fotószerkesztéshez az alkalmazást használó 10 fiúból 3 mindig, illetve tízből négy legtöbbször használ külső alkalmazást, a lányok több mint fele azonban általában nem, vagy sosem él ezzel a lehetőséggel. Az érintett fiúk háromnegyede nem, vagy csak ritkán használ beépített Instagram-filtereket, a lányok fele azonban legtöbbször vagy mindig alkalmazza ezeket. Az Instagram Story szintén a lányok terepe, az appot használók 20 százaléka naponta, harmaduk pedig hetente legalább egyszer posztol erre a platformra, míg a fiúk több mint 40 százaléka egyáltalán nem tesz így."Hatalmas trendváltozásokat látunk évről évre a fiatalok csatornahasználati szokásában egyrészről a tizenévesek nyitottsága, másrészt a technológiai lehetőségek és alkalmazások bővülésének eredményeként" – mondta Jákó Eszter, a METU marketing és kommunikációs vezérigazgató-helyettese. Véleménye szerint egy szervezettnek folyamatosan jelen kell lennie minden releváns csatornán, ahol hiteles, a generációnak szóló, érthető tartalmat kell nyújtania, akár a korosztály bevonásával, hogy hatékonyan tudja elérni a fiatal generációt és megnyerni a bizalmukat.2A kutatási eredményekből is látszik, hogy ez a fiatal közönség mennyire Instagram-, illetve kütyüfüggő. Az elmúlt években a vizualitás egyre meghatározóbbá válik a kommunikációban, sokszor ma már a kép az első, azaz elegendő magát a látványt megmutatni" – hangsúlyozta Gerentsér Imre, a Noizz.hu-t kiadó Ringier Axel Springer Magyarország Kft. online portfólióigazgatója. "Mindig vannak új trendek, de a fiatalok is a megszokott életciklusokon mennek keresztül – mint például a családalapítás –, ami ugyanúgy hatással lesz kommunikációs profiljukra is" – tette hozzá.A kutatás a Z generáció digitális és közösségimédia-oktatásáért, illetve használati szokásainak mélyebb megismeréséért elindított kampány keretében valósult meg. A program részeként a Szóda Műhely Városi Pezsgés (#varosipezsges) címmel Instagram-pályázatot indított középiskolások számára. A közösségi képmegosztóra feltöltött több mint 600 kép közül a legkiválóbb alkotásokat a METU, a Szóda Műhely, a Noizz.hu és a Deák17 galéria szakértőiből álló zsűri választotta ki. A legjobbnak ítélt fotó Bajczár Benedek képe lett, a második helyet Béres Dominik, a harmadikat pedig Gergely Ákos alkotása nyerte el. A pályázaton a METU különdíját Kala Noel érdemelte ki. A feltöltött legizgalmasabb képekből a Deák17 galéria kiállítást rendezett, amit október 7-ig láthatnak az érdeklődők.