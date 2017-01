Több ezer applikációt töröltetett a kínai internetfelügyelet

Több mint 5500 applikációt töröltetett kedden az online áruházakból a kínai internetfelügyelet például pornográf és erőszakos tartalmak terjesztése miatt.



Ezzel egy időben Kína betiltott egy sor olyan szolgáltatást is, amely úgynevezett virtuális magánhálózat (VPN) szolgáltatást nyújtott. Ezekkel megkerülhető a szigorú állami cenzúra, mert azt hiteti el a hálózattal, hogy a felhasználó nem Kínában, hanem egy másik országban van.



Ezerhatszáz videoalkalmazást töröltek pornográf vagy erőszakos tartalom miatt, s további ezerkétszáz közösségi appot is eltávolíttattak az online áruházakból hasonló okok miatt. Olyan applikációkat is töröltettek, amelyeken keresztül feltörhetővé váltak a felhasználók készülékei, s így sértették a személyiségi jogokat vagy indokolatlan díjakat számítottak fel.



A Kantonban működő felügyelet közölte, hogy a töröltetett alkalmazások sértették a kínai törvényeket, és a jövőben szigorúbban fel fognak lépni a jogsértések ellen. Több mobilszolgáltató, a China Mobile és a Tencent, valamint mobilgyártók, a többi között a Huawei és a ZTE alkalmazásboltjában is voltak olyan applikációk, amelyeket a hatóság törvénysértőnek minősített.