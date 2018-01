Több ezer nCore felhasználó e-mail címe és jelszava került ki az internetre

Az IT Café egyik friss cikke nyomán kezdett nyomozásba a Makay.net Az oldal kapott egy levelet, miszerint a közismert Pastebin.com szövegmegosztó oldalra egy olyan felhasználónév-jelszó adatbázist töltöttek fel, ami több százas nagyságrendben tartalmaz kormányzati .gov.hu-s e-amil címeket.Erről az adatbázisról, vagy legalábbis egy részéről kiderült, hogy a Complex Jogtár online adatbázisából származik, tehát egyelőre nincs szó kormányzati rendszerek feltöréséről – írják.A portál arról számolt be, hogy amikor rákerestek a fent említett listára, két másikat is találtak, benne több mint 4000 internetező e-mail címével és jelszavával.

Több olyan torrentoldal indult a közelmúltban, ami az nCore-sikereit felhasználva, magát a hivatalos nCore-nak kiadva népszerűsít jelenleg is nyílt regisztrációs lehetőséget a saját oldalán, mivel az illegális tartalmakat terjesztő nCore-ra nem könnyű bejutni.A regisztrációhoz külön meghívó szükséges, ráadásul a bennmaradás sem kis munka – a visszatöltés kötelező elvárás, a szabályszegésért kirúgás jár. Ennek ellenére elképesztő népszerűségnek örvend.A készítők célja sosem ismert – lehet, hogy egyszerűen megtévesztésről, nCore-adathalászatról van szó – az oldalak biztonsága pedig kétséges, egyáltalán nem tudni, milyen módon védik a felhasználók adatait.Feltételezhetően két ilyen nCore-másolat, az ncore.news és az ncore.email adatbázisa került ki szintén a Pastebin.com-ra. A listákban összesen több mint 4000 magyar e-mail cím és jelszó található meg.