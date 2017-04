Több mint 145 milliójába került (eddig), hogy úgy nézzen ki mint Ken

Ez az eddigi 57 plasztikai beavatkozásnak az eredménye.

Rodrigo Alves 2004 óta 57 plasztikai beavatkozásnak vetette alá magát, hogy úgy nézzen ki, mint az ideális pasi, vagyis Ken - számolt be a döbbenetes átváltozásról a Szeretlek Magyarország.Az "élő Ken baba" eddig több mint 145 millió forintot költött a műtétekre.Korábban normálisan nézett ki:A 33 éves Rodrigo a műtéteken kívül 107 alkalommal a legkülönbözőbb kezeléseken is részt vett, hogy teljesen átalakuljon a kinézete, de még most sem állt le:- írja a lap.

Boldog és magabiztos lettem az átalakulásomtól! Harcosnak tartom magam, és mára már győztesnek, mert nem csak egy csomó idő és pénz kellett hozzá, hogy elérjem ezt, hanem bátorság, elhatározás és hit is

- nyilatkozta Rodrigo a Daily Mailnek egy korábbi interjújában.