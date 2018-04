Több mint egy hónapja él egy tranzitváróban a szír férfi

Több mint egy hónapja rostokol a Kuala Lumpur-i repülőtér tranzitvárójában egy 36 éves szíriai férfi - jelentette csütörtökön a Reuters hírügynökség, amely szerint az ügy Steven Spielberg Terminál című filmjére emlékeztet.



A KLIA2 fapados terminálon rekedt Haszan al-Kontár a Twitteren és a Facebookon posztol a tranzitváróban eltöltött napjairól, beszámolói pedig felkeltették emberi jogi csoportok és a média figyelmét.



A férfi március 7-e óta lakik ott, tartva attól, hogy letartóztatják, ha hazatér Szíriába, ahol hetedik éve dúl a polgárháború. Telefonon azt mondta a brit hírügynökségnek, hogy nem azért tart a hazatoloncolástól, mert gyáva vagy nem tudna harcolni, hanem azért, mert nem hisz a háborúban, nem akar gyilkológéppé válni, rombolni saját hazáját, ártani saját népének.



A brit hírügynökség szerint független forrásból nem lehet hitelesíteni Kontár beszámolóját, és a maláj migrációs hivatal és a repülőtér sem reagál a megkeresésre, de az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága megerősítette, hogy tud róla a férfiról, és kapcsolatba is lépett vele, illetve az illetékes maláj hatóságokkal.



Haszan al-Kontár biztosítási alkusz volt, és az Egyesült Arab Emírségekben élt, amikor kitört a szíriai polgárháború. Tavalyelőtt Kuala Lumpurba toloncolták, miután Szíria nagykövetsége nem volt hajlandó meghosszabbítani az útlevelét.



A férfi magyarázata szerint Malajzia egy azon nagyon kevés országok közül, ahova vízum nélkül is utazhatnak szíriai állampolgárok. Több mint egy évig tartott, míg összegyűjtötte a pénzt arra, hogy megvegye a repülőjegyet Ecuadorba, de nem engedték fel a gépre. Ezután Kambodzsába repült, de az ottani bevándorlási hatóságok elutasítása miatt visszatoloncolták Kuala Lumpurba.



A férfi harminchetedik napja lakik a KLIA2 terminál tranzitvárójában, a repülőtéri hatóságok és a személyzet jóindulatának köszönhetőn jut hozzá élelemhez és más dolgokhoz, de - mint mondja - olyan problémákkal szembesül, amelyekről nem is gondolnánk, hogy létezhetnek. Hol és mikor tisztálkodjon, és ha kimossa a ruháját, hol szárítsa meg?



Kontár esete emlékeztet a Terminal című, 2004-ben megjelent filmre, amelyben a főszereplő, Tom Hanks egy kitalált kelet-európai ország állampolgára, aki a New York-i JFK nemzetközi repülőtéren reked, miután útlevelét érvénytelenítették a hazájában lezajlott forradalmi események miatt, s nem léphet be az Egyesült Államok területére, de a hazájába se térhet vissza. A rendezőt, Steven Spielberget egy iráni férfi története ihlette, aki 16 éven át élt a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren, mert egy ország sem ismerte el állampolgárának vagy menekültnek.