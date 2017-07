Több mint százezren fesztiváloztak a jubileumi Campuson

A „nulladik" nap kivételével, minden egyes nap átlagosan 30 ezren fordultak meg a jubileumi rendezvényen, ez a szervezők várakozásait is felülmúlta. Összesen pedig 105 ezren fordultak meg a Campuson. A fesztivál a korábbiaknál is erősebb kulturális színezetet kapott, tizenhét programhelyszínen, két nagyszínpaddal, 252 zenei programmal, illetve további 300 nem zenei programmal várták a közönséget.

Miklósvölgyi Péter a Campus Fesztivál igazgatója megerősítette, hogy ennyire kiegyensúlyozott és szervezett fesztiváljuk még nem volt az elmúlt tíz évben.

Örülünk, hogy sikeresen zártuk a jubileumi évet, úgy érzem sikerült megvalósítani azokat a terveket, újításokat, ami egy ilyen fesztiválhoz méltó. Idén valamennyi nap erős volt látogatószámban, ez azt mutatja, hogy a Campus már nem csak egy hétvégi esemény, a távolabbról érkezők egész héten Debrecenben tartózkodtak

– fűzte hozzá az igazgató.

Jó döntés volt, hogy a Nagyerdei Stadion körbejárható lett a fesztivál ideje alatt. Ez segítette a megnövekedett közönséglétszám kezelését, valamint így még több kulturált, beltéri mosdó szolgálta ki a fesztiválozók kényelmét.

Ami a jövőképet illeti, hamarosan jön a részletes kiértékelés és ez alapján fogják majd eldönteni, hogyan tovább egy év múlva.

Az biztos, hogy az idei siker jó alap a jövő évhez. Nem cél a nézőszám emelése, de természetesen örömteli, hogy nagy az érdeklődés a fesztivál iránt, viszont sokkal inkább szempont az, hogy egy év múlva is még jobb és komfortosabb Campus Fesztivál legyen programok és a szolgáltatások terén is. Magas minőséget szeretnénk nyújtani.

- emelte ki a főszervező.A Campus látványvilága lenyűgöző volt. Éjszaka több ezer lámpa világította meg a fesztivál területén található építményeket. A Nagyerdő, a Nagyerdei Stadion, a Nagyerdei Víztorony, a 30 méter magas Campus Eye óriáskerék és a több tucatnyi különleges installáció páratlan környezetet teremtett az ország egyik legnagyobb nyári eseményének.

Ami a programokat illeti, természetesen a Campuson is a zenéé volt a főszerep. A legtöbben a Prodigy koncertjére voltak kíváncsiak, de Lukas Graham, a Tankcsapda, a Halott Pénz, a Bingo Players, a Punnany Massif és a Margaret Island koncertje is teltházas nézőtér előtt zajlott.A zene mellett hatalmas érdeklődés kísérte az egyéb, idén is rendkívül színesre sikeredett programokat. A Debreceni Egyetem igazi házigazdaként 2000 négyzetméteren széleskörű, minden igényt kielégítő programkínálattal, izgalmas napközbeni aktivitásokkal, később pedig dumaszínházzal, előadásokkal és hangulatos koncertekkel várta a fesztiválozókat. Idén először saját programsátrat épített a Csokonai Színház, új színfolt volt a Job Street, az álláskeresők és kínálók találkozási pontja, valamint a Debrecen-Korzó a város kulturális intézményeinek utcája is.A takarítás és bontás vasárnap reggel elkezdődött, hogy a Nagyerdei Stadion környezete rövid időn belül eredeti állapotába kerülhessen.