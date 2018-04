Többmilliót érő Moholy-Nagy festménnyel gyarapodott a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteménye

Baán László, az MNG főigazgatója (b) és ifj. Botár Olivér, az alkotást felajánló New York-i Salgo Trust for Education kurátora, a University of Manitoba művészettörténész professzora.

Fotó: MTI /Balogh Zoltán

Moholy-Nagy 1920 utáni korszakából nem volt fellelhető Magyarországon egyetlen festmény sem.

Történelmi léptékű adománnyal, Moholy-Nagy László Architektúra I/Konstrukció kék alapon című, több milliárd forint értékű festményével gyarapodott a Magyar Nemzeti Galéria (MNG) gyűjteménye a New York-i The Salgo Trust for Education felajánlásának köszönhetően.; ha a szabadpiacra kerülne, több milliárd forintot érne - hangsúlyozta a festmény csütörtöki budapesti sajtóbemutatóján az MNG főigazgatója.Baán László hozzáfűzte, hogy az alkotás komoly hiányt pótol: Moholy-Nagy László (1895-1946) 1919-es emigrációja utáni életművéből egy festményt sem őriztek eddig Magyarországon.Ifj. Botár Olivér, a Salgo Trust for Education kurátora hozzátette: az alkotást olyan intézmények szerették volna megszerezni, mint a New York-i Metropolitan Museum vagy a chicagói Art Institute, az alapítvány azonban az MNG-t tartotta a legmegfelelőbb kiállítási helyének.Ennek oka egyrészt az volt, hogy, másfelől ennek a munkának a rendkívüli művészettörténeti jelentősége indokolta a magyarországi adományozást - árulta el a művészettörténész.Ifj. Botár Olivér elmondása szerint ugyanis a konstruktivista kép hátoldalán néhány éve felfedeztek egy lemeszelt dadaista alkotást, a Vasútkép szántófölddel és a 3-as számmal elnevezésű kompozíciót. Ez, valamint a képhez használt festék elemzése arra utal, hogy- szólt az alkotás jelentőségéről.Ifj. Botár Olivér kiemelte, hogy Moholy-Nagy László remekműve méltó helyre, az MNG avantgárd szekciójába kerül, Uitz Béla, Bortnyik Sándor és Tihanyi Lajos képei mellé.Baán László az MTI-nek elmondta:Nicholas M. Salgo magyar származású amerikai üzletember - 1983 és 1986 között az Egyesült Államok magyarországi nagykövete - 1991-ben hozta létre alapítványát azzal a céllal, hogy a 20. századi magyar képzőművészet értékeire a nemzetközi művészettörténet figyelmét is ráirányítsa. Moholy-Nagy László festményét 1988-ban vásárolta a Christie´s aukciósház árverésén.