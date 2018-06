Töltse a péntek estéjét Chris Hemsworth-el és Tom Hiddlestonnal!

Különleges nyári ajándékkal kedveskedik a képregényadaptációk szerelmeseinek a Paramount Channel. Péntek este 21.00-tól elsőként látható a csatornán a Thor: Sötét világ, a főszerepben a női szíveket megdobogtató két szexi sármőrrel, Chris Hemsworth-szel és Tom Hiddlestonnal!



Thor (Chris Hemsworth), mindenki kedvenc szőke hajú szuperhőse pöröllyel a kezében veszi fel a küzdelmet, hogy ismét megvédje a Földet a gonosz fenyegetésétől. A testvére Loki, (Tom Hiddleston) általában borsot tör az orra alá, most azonban úgy tűnik, a segítségére van, hiszen az univerzumnak sosem látott fenyegetéssel kell szembenéznie: Malekith (Christopher Ecclestone), a sötét elf, arra készül, hogy visszaállítsa a teremtés előtti sötétséget.



Loki karaktere ebben a részben eredetileg nem is tűnt volna fel, csakhogy a 2012-es Bosszúállókban szerzett népszerűsége miatt az alkotók átírták a forgatókönyvet, hogy a cinikus humora és civakodó természete miatt oly’ közkedvelt gazember visszatérhessen.



A film látványos nyitójelenetét túlnyomó többségben CGI segítségével oldották meg, mivel az asgardi és sötét tündérkosztümök túlságosan szűknek bizonyultak ahhoz, hogy hatékonyan és meggyőzően játszhassák el a harcjeleneteket a színészek. Mindössze három karaktert, Malekith-et, Kurset és Bort személyisít meg húsvér emberi szereplő a jelenet során.



A már említett világsztárok mellett az élő hollywoodi legendát, Anthony Hopkinst, Natalie Portmant, Rene Russót és Stellan Skarsgardot is láthatjuk a Thor-saga második epizódjában, amely egy másik dimenzióba repíti a nézőt.



Thor: Sötét világ június 29-én, 21.00-tól a Paramount műsorán!