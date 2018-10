Töltse meg élménnyel az őszt! Utazási tippek a közelgő hosszú hétvégére

Egy három-négy napos szünet már ideális apropója lehet egy utazásnak. Ilyenkor több kisebb vagy akár egy nagyobb utazást is megvalósíthatunk. Szeretne belföldön maradni, de hajlandó azért messzebbre menni, esetleg át szeretné lépni az országhatárt? Nyüzsgő pihenésre vágyik vagy inkább nyugalmasabbra? Az alábbi úticéloknál a Europcar Autókölcsönző mindenkire gondolt:



Az aktív pihenőknek itthon sem kell szerencsére messzire menniük. A túrázóknak ideális célpont lehet a Visegrádi-hegység, ahol a Prédikálószék csodás látványt nyújt, vagy a mesebeli Őrség is gyönyörű ősszel. A Zirci Arborétum hazánk egyik legmagasabban fekvő településén található, a kijelölt útvonalat egy óra alatt meg lehet tenni, miközben gyönyörködhetünk az Bakony növényeiben. A Fertő-tó körbe kerékpározása pedig az egész családnak izgalmas őszi program lehet.



A gasztronómia szerelmeseinek tökéletes úti cél lehet a Balaton északi oldala, ahol a dimbes-dombos lankák között megbújó kis falvak csodás látványt nyújtanak, és ahol jobbnál jobb éttermek közül is válogathatunk. Ráadásul ha szerencsénk van, már újbort is kóstolhatunk. Ma már egyre több település arra törekszik, hogy az őszi-téli szezonba is oda vonzza a látogatókat, ezért érdekes programokat és fesztiválokat lehet ilyenkor is találni.



A pihenésre vágyók feltöltődhetnek a gyulai termálfürdőben vagy Hévízen, de a zalai falvakban is megtalálhatjuk számunkra a legideálisabb helyszínt. A hosszú hétvégék alkalmából a wellness szállodák ajánlatait is érdemes figyelni, akik sokszor igazán kedvező last-minute akciókkal kedveskednek a pihenni vágyóknak.



Akik inkább messzebbre utaznának, azoknak ideális helyszín lehet a Szlovéniában található Bledi-tó, vagy az ausztriai Zell am See, de ilyenkor is érdemes tengerpartra látogatni, például a csodálatos horvátországi Opátiába. Akik inkább városi nyüzsgésre vágynak, autóval néhány óra alatt szintén eljuthatnak Velencébe, Bécse vagy Prágába is.



Bármerre is visz minket az őszi hosszú hétvégéken az utunk, törekedjünk arra, hogy teljesen átadjuk magunkat az utazásnak, próbáljunk teljesen kikapcsolódni és feltöltődni, és mindenekelőtt törekedjünk a biztonságos autózásra.