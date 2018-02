Tolvai Reni káromkodással vett elégtételt Schell Juditon

Schell Judit szerint túl sok stílust képviselt egyszerre Renáta és a dala. Fotó: Kaszner Nikolett

A Dal történetében talán még soha nem fordult elő, hogy egy versenyző annyira megsértődjön, hogy nyomdafestéket nem tűrő módon viselkedjen - írja a Bors. Amikor szombat este a Megasztárból megismert Tolvai Reni elénekelte a Crack My Code című dalt és Schell Judit elsőként a zsűriből elmondta róla a véleményét, még senki sem gondolta volna, hogy az apró termetű énekesnő ennnyire kifordul önmagából.– Kicsit olyan, mint amikor a farsangon nem tudtam eldönteni, hogy minek öltözzek, amerikai popsztárnak, távol-keleti gésának, vagy rizsszedő asszonynak. Tehát ebben volt Amerika, Távol-Kelet, de nem találom benne a Magyarország dalát. Nagyon sokat akartunk, lehet, hogy ennek a dalnak nem itt van a helye – kezdte a színésznő, aki egy kisebb köhögőroham után, Reni tánctudását minősítette.

– Meg még azt is hozzátenném, hogy a színpadi mozgással nagyon óvatosan kell bánni. Ez olyan mint egy jó ruha, ki kell emelni azokat a részeket, amik előnyösek, és el kell takarni, azokat amik nem annyira. Egy picit jobban rád kellene szabni ezeket a megmozdulásokat – vélekedett Schell Judit, aki az éles kritika ellenére nyolc pontra értékelte Reni előadását. De a közönségnek, Both Mikinek, és Mező Misinek sem lett a kedvence a produkció, szóhoz ugyan nem jutottak, de véleményüket csekély 7 ponttal érzékeltették.A nagyváradi énekesnő a színpadon csak mosolygott, de a színfalak mögött korántsem volt ennyire boldog. Kiesése után elviharzott az MTVA stúdiójából, és egyetlen médiumnak sem adott interjút. Később, közösségi oldalán adott hangot dühének, és A Dal felvételéből kivágta Schell Judit köhögőrohamát, és bosszúból megosztotta azt az Instagramján.A videó alatt rögtön megjelentek a kommentelők, akik nem voltak túl együtt érzőek az énekesnővel, „Jól kiejtettek", „Fáj mi?" „Elhiszem, hogy rosszulesett, de szerintem ez a viselkedés nem méltó hozzád" - írták Reni posztja alá, akit ezzel csak még jobban felbőszítettek, és káromkodni kezdett.

„Ha „fuck me" van akkor „fuck you back" - azaz, ha én ba***am meg, akkor te is ba** meg! - írta Reni, aki nem sokkal ezután, rejtélyes okokból, de törölte a posztját. Valószínűleg miután lenyugodott, elszégyellte magát, és jobb belátásra tért. Rosszabb esetben menedzsmentje jelezte az énekesnőnek, hogy törölje a videót, és a szitkozódó kommentjét. Mindenesetre egy biztos, Tolvai Reni ezután elérhetetlen lett. A Bors többször is kereste telefonon, cikkünk megjelenéséig sikertelenül. Sőt, menedzsmentje is azt közölte lapunk munkatársával, hogy nekik sem vette fel a telefont egész nap.Lapunk megkereste Závodi Marcit, A Dal tavalyi indulóját, aki idén Reni versenydalát hangszerelte.– Nem feltétlen értettem egyet azzal, amit Judit mondott. Szerintem Reni mindent beleadott, és profi produkció volt. Abban viszont igaza van a zsűrinek, hogy nem feltétlen A Dalba illő előadás volt – kezdte Marci. – Nem ismerem a művésznőt, lehet volt köztük valami összetűzés, de a kettőjük konfliktusa nem rám tartozik. Mindenkinek szíve joga, hogy mit kezd a véleményével, én személy szerint nem írnék ki semmit – tette hozzá az ifjú zenész.