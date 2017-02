Tom Hanks első novelláskötete októberben jelenik meg

Első novelláskötetével jelentkezik az Oscar-díjas Tom Hanks, akinek írógépek iránti szenvedélye ihlette a gyűjteményes kötet 17 írását.



A Forest Gump és a Számkivetett sztárjának első kötete októberben jelenik meg Uncommon Type: Some Stories címmel. A 17 novella közös motívuma, hogy mindben megjelenik valamilyen módon egy mechanikus írógép.



Hanks nincs egyedül a régi írógépek iránti szenvedélyével, 2014-ben az Apple iTunes áruházának egyik bestsellere lett a színész által kitalált applikáció, a Hanx Writer, amelynek segítségével a felhasználó fakszimile gépírást tud készíteni.



A The Guardian brit napilap szerint Tom Hanks a köteten azt követően kezdett el dolgozni, hogy három éve a New Yorkerben megjelent egy írása, amely egy Holdra vezető amatőr expedícióról szól. Az elbeszélés felkeltette az Alfred A. Knopf kiadó főszerkesztőjének figyelmét.



A kiadó elárulta, hogy a novellák között lesz egy történet, amelyben egy menekült érkezik New Yorkba, akinek a családját szétszakította a hazájában dúló háború, egy másik novella a vezető amerikai sportcsatorna új sztárjáról szól, egy további egy dúsgazdag amerikairól és hűséges alkalmazottjáról, akik valami nagyot akarnak tenni, és lesz olyan írás is, amelynek egy színész a főhőse.



Hanks elmondta, hogy 2015 óta írja a novellákat, miközben New Yorkban, Berlinben, Budapesten és Atlantában is forgatott. Dolgozott rajtuk szállodákban, promóciós körutakon, szabadsága alatt, repülőn ülve, otthon és az irodájában. "Ha be tudom osztani előre az időmet, akkor rendszerint reggel 9 és 13 óra között írok" - mesélte.



A kötet az Egyesült Államokon kívül egyelőre hét további országban, köztük Nagy-Britanniában, Brazíliában és Kínában is megjelenik. A hangoskönyves változatot természetesen maga Hanks olvassa fel.