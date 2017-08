Tom Hiddleston Hamletet alakít

Tom Hiddleston fogja játszani Hamletet a Shakespeare-darab Kenneth Branagh-féle új rendezésében Londonban.



A Thor és az Éjszakai szolgálat sztárja a The Stage című lapnak nyilatkozva elmondta, hogy Hamlet karaktere "szinte korlátlan mennyiségű interpretációt" kínál, és alig várja, hogy ezeket felfedezhesse. Hiddleston azt is elárulta, hogy már régóta tervezik a darabot Kenneth Branagh-gal, és most végre eljött az idő a közös munkára - írta a BBC News.



A darabban a Born to Kill című brit televíziós minisorozat egyik szereplője, Lolita Chakrabarti játssza Gertrúd szerepét.



Az előadás teljes bevételét a Royal Academy of Dramatic Art (RADA) Attenborough-kampányának finanszírozására fordítják. A kezdeményezés célja, hogy összegyűjtsenek 20 millió fontot a londoni drámaiskola egyik központi épületének korszerűsítésére, valamint egy diákszállás kialakítására.



Az előadás a RADA és Branagh színházi társulatának közös produkciója, amelyet szeptember 1. és 23. között fognak játszani a RADA Jerwood Vanbrugh színházában. Az előadásokra egy keddtől vasárnapig tartó internetes sorsoláson lehet jegyet szerezni.



Mind Branagh, aki egyben a RADA elnöke, mind Hiddleston az akadémián végzett, és dolgoztak már együtt a Thor című filmen.