TOP10 - Ide utazunk, őket hallgatjuk idén szilveszterkor

Budapest Hajdúszoboszló Szeged Eger Győr Pécs Siófok Gyula Hévíz Debrecen

Krakkó Wrocław Zakopane Szklarska Poręba Székelyudvarhely Szováta Pozsony Besztercebánya Magastátra Poprád

Budapest (1.) Eger (2.) Hajdúszoboszló (4.) Debrecen (8.) Szeged (-) Hévíz (-) Győr (5.) Pécs (6.) Sopron (3.) Gyula (9.)

Molnár Ferenc Caramel Tóth Vera Takács Nikolas Janicsák Veca Tóth Andi Tabáni István Bereczki Zoltán Gubás Gabi Polyák Lilla Benk Dénes

disznóvágás, disznótor lovas show pusztai betyárkodás halászlé fesztivál bográcsverseny erdei gyalogtúra családi kincskeresés kemencés sütögetés borkóstoló, pezsgőkóstoló népi alkotóház

Budapesten, Hajdúszoboszlón és Szegeden igazán örülhetnek a szállásadók, ugyanis ezek a legnépszerűbb úti célok a szilveszterezni vágyók körében a Szallas.hu friss felmérése szerint. A jellemzően 1-2 éjszakás óévbúcsúztató üdülésért 20 százalékkal többet fizetünk, mint egyébként decemberben, de ez nem riasztja vissza a kikapcsolódni indulókat. Az éjféli pezsgős koccintás, a lencse és a tűzijáték már smafu, sokkal inkább a disznóvágás, a közös foglalkozások és a sztárfellépők működnek vendégcsalogatóként 2016 utolsó hétvégéjén.A szilveszteri hétvégére a belföldi úti célok közül Budapest, Hajdúszoboszló és Szeged a legnépszerűbbek, míg a külföldi üdülések alkalmával Lengyelország a befutó, ahol Krakkó, Wroclaw és Zakopane vezetik afoglalásait. Az utazók csaknem fele már az év utolsó előtti napján megkezdi a kikapcsolódást, és birtokba veszi szálláshelyét. „Ebben az időszakban jellemzően 1-2 éjszakás üdülési lehetőséget keresnek a vendégek, de aki teheti, megnyújtja a hétvégét, és már 29-én útra kel – ismertette az adatokat Pálinkás János, a Szallas.hu kreatív vezetője. – Előfordul azonban kirívó eset is: idén például akadt valaki, aki 30 napos év végi pihenésre adta a fejét."Az év utolsó havában közel 40 000 forintot fizet, aki villában száll meg, hotelben pedig átlagosan közel 30 000 forintot hagyunk ott egy éjszakáért, de faházban, motelben, hostelben vagy diákszállóban már 10 000 forint körül is találhatunk szálláshelyet. A legolcsóbb foglalás decemberben 1600 forint volt, míg a legdrágább közel egymilliót kóstált a Szallas.hu adatai szerint. „Az óévbúcsúztató üdülés annak ellenére is népszerű, hogy ekkorközel 20 százalékkal többet kell fizetnünk szállásunkért, a foglalások közel egyötödét egyébként SZÉP-kártyával fedezik" – mondta el Pálinkás János. A Szallas.hu adatai szerint a szilveszteri időszakra vonatkozó foglalások zöme a fővárosból érkezett, de a debreceniek és miskolciak is élen jártak, a budapestiek után ugyanis ők töltik legnagyobb arányban máshol az év végét. Az utazók nemcsak a szálláshelyeken okozhatnak tumultust, hanem az utakon is. „Főleg december 27-én, karácsonyt követően, illetve az új év első napján számíthatnak erős forgalomra a gépjárművezetők" – jegyezte meg Pálinkás János.A szálláshelyek üzemeltetői évről évre nagyobb hangsúlyt fektetnek a szilveszteri programok összeállítására. A nagyobb szállodákban már szinte általános, hogy az éjféli pezsgő, a malacsült, a lencse és a virsli mellett valamilyen tehetségkutatóból ismert aranytorkú énekes gondoskodik az est emelkedett hangulatáról. Idén például Molnár Ferenc Caramel, Tóth Vera és Takács Nikolas nevével is találkozhatunk a fellépők között. A zenészek mellett a nagydumások is kedvelt vendégcsalogatók, így például Janklovics Péter és Benk Dénes is szerepelnek a porondon. Akinek viszont mindezek még nem elégítenék ki az igényeit 2016 utolsó éjszakáján, az retró vagy latin hangulatban is mulathat, ahol a táncosok ringó csípőjének látványa bizonyára meghozza a kedvet a bőséges lakoma ledolgozásához.Az ismert fellépőkön túl az előrelátó üzemeltetők igyekeznek új színeket is felvillantani. Így például lesz disznóvágás, cigányzenés disznótoros vacsora, lovas show és pusztai betyárkodás is. Van, ahol újévi bölcsességet rejtő szerencsesütivel is kedveskednek a vendégeknek, de gyakori program még a bor- vagy pezsgőkóstoló is.