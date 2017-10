Top10: ide utaznának a legszívesebben a magyarok

New York, Amerikai Egyesült Államok (1.) Denpasar Bali, Indonézia (7.) Male, Maldív-szigetek (3.) Phuket, Thaiföld (19.) Párizs, Franciaország (20.) Sydney, Ausztrália (8.) Los Angeles, Amerikai Egyesült Államok (4.) Honolulu, Amerikai Egyesült Államok (17.) Róma, Olaszország (16.) Miami, Amerikai Egyesült Államok (5.)

Idén második alkalommal készítette el felmérését a repjegy.hu arról, hova utaznának a legszívesebben a magyarok. A válaszadók a világ bármely olyan városát megjelölhették, amely repülőtérrel rendelkezik.A szeptemberben zajló felmérés során közel 60 ezer szavazat érkezett, összesen 980 különböző úti céllal. Érdekesség, hogy a tavalyi felmérésben résztvevő 30 ezer magyar még 1690 különböző várost nevezett meg.Az idei top 10-es lista (zárójelben a tavalyi helyezés):

New York megtartotta előnyét, ahogy tavaly is, idén több mint 2000 szavazattal többet kapott, mint a második helyezett város. A 2016-ban második helyre befutó Barcelona idén csak a 11. helyre elegendő szavazatot kapott, és eltűnt a lista éléről a tavaly 9. helyezett London is, idén a 18. lett a listán. Ugyanakkor felkerült a top 10-be két gyönyörű, kedvelt úti cél, Párizs (2016-ban 20.) és Róma (tavaly 16.).Emellett továbbra is vonzódunk az egzotikus helyek iránt: Indonézia, a Maldív-szigetek, Thaiföld és Ausztrália továbbra is vonzó úti cél a magyarok számára. Phuket a tavalyi 19. helyről került fel idén a 4. helyre, míg a tavalyi 6. helyezést elérő Bangkok idén csak a 19. lett. Bora Bora idén a 13. helyre csúszott vissza a tavalyi 10.helyről.Nem került fel a top 10-be, de továbbra is sokan utaznának Dubajba, tavaly 13., idén 16. helyre került ez az úti cél az összesített listán.A ranglistát vágyaink mellett a realitás is befolyásolta, ezt jól mutatja például, hogy a tavalyi 120. helyről idén a 49-re jött föl Isztambul, ahová valóban sok magyar turista utazott idén.