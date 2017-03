Top 5 Youtube videós - mennyit kaszál a videókkal Dancsó Péter vagy Pamkutya?

A három legtöbb feliratkozóval rendelkező magyar csatorna a Socialblade szerint következő volt:1.(Dancsó Péter), 616 ezer feliratkozó, 183,3 millió megtekintés (becsült bevétel: havi 226 ezer – 3,6 millió forint között)2. VamosART , 587 ezer feliratkozó, 127,2 millió megtekintés (becsült bevétel: havi 175 ezer – 2,8 millió forint)3. Scribble Netty , 537 ezer feliratkozó, 67,4 millió megtekintés (becsült bevétel: havi 50 ezer – 818 ezer forint)4., 491 ezer feliratkozó, 126 millió megtekintés (becsült bevétel: havi 430 ezer - 7,2 millió forint)5., 477 ezer feliratkozó, 159 millió megtekintés (becsült bevétel: havi 409 ezer - 6,4 millió forint)Abszolút nézettség1.(mesecsatorna vezet, amit Vass Mónika meseíró-illusztrátor a családjával együtt készít főállásban), 421 millió megtekintés, 181 ezer követő2.(szintén mesecsatorna, többek között a Bogyó és Babóca is itt tekinthető meg), 261 millió megtekintés, 156 ezer követő3. ZGSTUDIO Official 1 (zenei videók,mi is írtunk néhány napja), 216 millió megtekintés, 119 ezer követő4.(zenei videók, Mr.Busta, AK26), 202 millió megtekintés, 234 ezer követő5.(zenei kiadó, Majka, Király Viktor, Pápai Joci, Super Stereo, Rúzsa Magdi, Radics Gigi, Zséda stb.) 188 millió megtekintés, 172 ezer követő.