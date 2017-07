Törőcsik Marit mesterségesen táplálják

Hosszú hetek óta már alig lehet tudni valamit Törőcsik Mari állapotáról. Pedig nagyon sokan kíváncsiak rá, főleg miután amegírta, a nemzet színésze már látogatót sem hajlandó fogadni.Van azonban, akit most is szívesen lát. Jordán Tamás és Törőcsik évek óta jó barátok, a színházigazgató-színész jelenleg is bejár a 81 éves művésznőhöz. Jordán az ATV-n, Rónai Egon műsorában számolt be Marika állapotáról is:- Nagyon jó körülmények kö­zött van, a Markusovszky kórházban, Szombathelyen. Különös gondossággal kezelik és figyelik az állapotát, ami hónapok óta szinte változatlan.Jordánt az adás után ais felhívta, és annak érdekében, hogy több rémhír ne jelenjen meg a színésznőről, elárulta, hogy mi az igazság.- Mari nincs jól, de nem olyan nagy a baj, mint azt gondolnák - hangsúlyozta a lapnak Jordán Tamás. - Eredetileg egy megfázás miatt került be, mert az nagyon legyengítette. Szervi baja nincs, teljesen tudatánál van, sztorizgat, sokszor alig lehet lelőni. A kedélye jó, meg lehet nevettetni. Csak az evéssel vannak bajok. Még annál is kevesebbet eszik, mint ami a létfenntartáshoz szükséges lenne, ezért mesterségesen táplálják infúzióval. Mindig sovány volt, de most még fogyott is - mondta a színházigazgató.kereste Törőcsik Mari lányát, a telefon azonban ki volt kapcsolva.