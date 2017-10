Török Ferenc filmjét újabb nemzetközi filmfesztiválokon díjazták

Az 1945 című film kapta a Bécsi Zsidó Filmfesztivál közönségdíját a hétvégén. Az 55 alkotást felvonultató kéthetes nemzetközi rendezvénynek a magyar alkotás volt a nyitófilmje. Vasárnap este a belgiumi Waterlooban idén ötödik alkalommal megrendezett történelmi filmek fesztiválján a kritikusok zsűrije a legjobb film díjával méltatta a magyar alkotást.

Az 1945 világszerte kiemelkedő siker a filmfesztiválokon: közönségdíjat nyert a Berlinalén, Miamiban, Washingtonban és a budapesti Titanicon is. Meghívta programjába a nagypresztízsű edinburgh-i és a jeruzsálemi filmfesztivál is, utóbbin a Jad Vasem Intézet díjával tüntették ki, San Franciscóban a kritikusok díját és a közönségdíjat is elnyerte. A freistadti filmfesztiválon a legjobb játékfilm díját kapta, a Temesváron megrendezett közép- és kelet-európai filmszemlén a fődíjjal jutalmazták, és legutóbb a hollandiai Vlissingen fesztiváljáról hozta el a fődíjat.