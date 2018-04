Torres Dani: rá kellett jönnöm, hogy már nem vagyok 20 éves

A Sláger TV Híradó csütörtöki adása igencsak sokszínűnek ígérkezik. Gájer Bálint az áprilisban visszatérő swing produkciójáról mesél, Dred és Doris most megjelent feldolgozásukat mutatják be, Gerendás Péter vadonatúj szerzői estjének részleteibe avatja be a nézőket, és Torres Dani is helyet kap a Híradóban. A 2000-es évek egyik tehetségkutatójában feltűnt énekes új klipjéről mesél, amit a nézők az adás után, a Sláger TV-n láthatnak először.



Torres Dani mögött komoly év áll. Megjelent új lemeze, amelyen angol és magyar nyelvű dalok egyaránt hallhatók, és elkészült Change című slágeréhez a videoklip is. Utóbbit igencsak hosszú munkafolyamat előzte meg. Ezen felül adódtak kisebb-nagyobb nehézségek, amelyek miatt Daninak nemcsak énekesként, hanem színészként is helyt kellett állnia.



– A klip másfél évig készült, volt egy nagy módosítás az elején, a főszereplő kiszállt, így magamra kellett átírni a kisvideó egész történetét. Két különböző karaktert alakítok, ehhez pedig fizikai átalakulásra is szükség volt, ami mindig hosszasabb munkafolyamat. A film középpontjában egy lány áll, aki mindent tönkretesz maga körül, de ez csak egy allegória: a lány testesít meg minden rosszat, minden káros szenvedélyt, ami az utadba kerülhet. Nem feltétlen egy párkapcsolati szakítást akartam megmutatni, hanem inkább bármilyen „szakítás" utáni fejtisztulást. Nekem is rá kellett jönnöm, hogy már nem vagyok 20 éves, éppen ezért is szakítottam például a dohányzással, és komolyodtam meg zeneileg is. Már nem azt a tini rockot játszom, amit régen, ez már egy populárisabb hangszeres funky inkább – mesélte Dani, aki nagyon boldog, hogy megszületett a klip, és alig várja, hogy mindent megmutathasson, ami benne van.



– Ha mondhatjuk így, most élem életem legtermékenyebb korszakát. Folyamatosan írom egyik dalt a másik után, rengeteg ötletem van. Több dologba is belevágtam egyszerre, és már most nagyon büszke vagyok arra, amit elértem, mert úgy érzem, megtaláltam magam és azt, amivel igazán foglalkozni akarok – tette hozzá az énekes.



