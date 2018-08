Tortával is készülnek a virágkarneválra Debrecenben

Az idei nemzetközi virágkarneválra több helyi kézműves cukrász, egy mézeskalácsos népi iparművész és egy séf közösen megalkotta Debrecen város tortáját: a Debreczeni mézes-mázast a város turisztikáért felelős alpolgármestere mutatta be hétfőn sajtótájékoztatón, a város főterén.Széles Diána kiemelte: a több mint 200 éves debreceni cukrászat hagyományát öregbítve, több mint egyéves munkával, a helyi cukrászok együttműködésének eredményeként született meg a Debreczeni mézes-mázas, amely hétfőtől kapható hat debreceni cukrászdában és egy belvárosi étteremben.A mézes-mázas kínálatába más cukrászdák is bekapcsolódhatnak, ha vállalják, hogy a kidolgozott receptúra szerint készítik el az édességet - fűzte hozzá az alpolgármester.Az alapreceptet megalkotó Balogh István, a Hajdú-Bihar Megyei Cukrász Ipartestület elnöke és Radics László debreceni mézeskalácsos népi iparművész azt emelte ki, hogy Debrecen tortájának a tésztájában a méz, a csillagánizs, a fahéj és a szegfűszeg a helyi mézeskalácsos hagyománytisztelet jegyében vált meghatározóvá.Ehhez a ribizli könnyedsége és a karamellréteg pazar kombinációja társul - magyarázta Balogh István megjegyezve, hogy a város tortája ugyanakkor a modern cukrászat irányelveit is követi a mousse krémmel és a fehércsoki ganache-sal.Bódor Edit, a virágkarnevál főszervezője hozzátette: a Debreczeni mézes-mázas mellé több változatban, helyi kistermelőktől vásárolt mézzel, chilivel és ehető virággal kombinálva megszületett Debrecen város koktélja is.A karneváli virágkocsik közül kettő már szerdán látható lesz Esztergomban - tette hozzá Bódor Edit, utalva arra, hogy a Szent Koronát ábrázoló kocsi hagyományosan ellátogat Esztergomba a debreceni karnevált megelőzően, az idén pedig vele tart Esztergom és Debrecen A napba öltözött asszony című virágkocsija.A két virágkocsit Nagyboldogasszony napján Erdő Péter bíboros, esztergomi-budapesti érsek áldja meg - jelezte a debreceni virágkarnevál főszervezője.