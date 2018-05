Történelmet írt a dél-koreai banda, a BTS

Először jutott fel a Billboard 200-as lemezlista csúcsára egy dél-koreai együttes: a BTS népszerű fiúbanda harmadik albumával írt történelmet.A Love Yourself: Tear című lemez sikeréről a Billboard magazin online kiadása számolt be vasárnap. Mint írták, a BTS lemeze 12 év óta az első nem angol nyelvű album, amely átvette a lista vezetését.A koreai nyelven énekelő BTS Love Yourself: Her című korábbi albuma 2017 szeptemberében hetedik lett a ranglistán.Az együttes május 20-án fellépett a Billboard zenei díjak gáláján, amelyen a tavalyi elismerés után idén is elnyerték a rajongók szavazatai alapján kiosztott két díj egyikét.A Love Yourself: Tears lemezeladásaival a banda saját korábbi rekordjait is megdöntötte: megjelenése első hetében több mint egymillió példányban fogyott, és előrendelésben is másfél millió példányban kelt el.Az album az iTunes lemezlistáján is a csúcsra került. A listát 65 ország, köztük az Egyesült Államok, Ausztrália és Brazília lemezeladásai alapján állítják össze.Az album legnépszerűbb száma, a Fake Love videoklipjét vasárnapig - nyolc nap alatt - több mint százmillióan látták a YouTube-on. A bandának egyébként már 13 százmilliós nézettséget meghaladó videoklipje van a közösségi videomegosztón.A hétvégén még egy dél-koreai siker született a zenei világban: Jackson Wang, a GOT7 koreai fiúbanda énekesének Fendiman című száma, amely az olasz Fendi luxusmárka promóciós számaként született, az első lett vasárnap az iTunes slágerlistáján az Egyesült Államokban és Thaiföldön.A Hongkongból származó Wang 2015-ben debütált a héttagú banda rappereként.