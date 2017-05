A Rózsafa-akciót és az Árpád-vonalat, de a száz éve született Szabó Magda író portréját, valamint a Horthy-érában dolgozó Ujszászy István hírszerző életét és Mikes Johanna erdélyi arisztokrata életútját is filmre viszik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának Nemeskürty István-pályázat forrásából. Meghosszabbították az online tartalmak készítését ösztönző Neumann János-pályázat határidejét, és ötmillió forinttal növelték a keretösszeget.



Történelmi dokumentumfilmek készülhetnek 102,4 millió forintból



Újabb öt, egyenként 52 perces dokumentumfilm elkészítéséhez járul hozzá a Médiatanács a Magyar Média Mecenatúra program tavaly év végén meghirdetett Nemeskürty István-pályázatán, amely archív anyagok újrafelhasználásával készülő, XX. századi történelmi eseményeket, személyeket, helyszíneket és évfordulókat feldolgozó alkotások gyártását támogatja.

A megítélt, összesen 102,4 millió forintos támogatásból egyfelől filmet forgat Hollós János rendező a Rózsafa fedőnevű akcióról, amikor Magyarország a Varsói Szerződés tagjaként több más országgal együtt megszállta Csehszlovákia délkeleti részét. A szintén támogatott Árpád-vonal című film a második világháborúban a Kelet-Kárpátokban több száz kilométer hosszan kiépített magyar védelmi vonal történetét mutatja majd be Pajer Róbert rendezésében.



Három életrajzi film is készül a pályázati támogatásból. Papp Gábor Zsigmond Szabó Magda születésének századik évfordulója alkalmából az írónő életét viszi majd filmre, archív felvételekkel, külföldi ismertségét és elismertségét állítva a középpontba.

Jamrik Levente rendezésében Ujszászy István hírszerző vezérőrnagy életét is feldogozzák, aki segítője volt Horthy Miklós kormányzónak a háborúból való kilépés során, és akinek halála olyannyira rejtélyes, hogy annak oka, időpontja és helyszíne egyaránt ismeretlen.

Az utolsó nagyasszony nyomában címmel Ugron Zsolna és Bertha Lívia rendez dokumentumfilmet gróf Mikes Johannáról; az arisztokrata nő fiatal évein keresztül bemutatva a politikai elithétköznapjait és titkos játszmáit a 30-as és a 40-es években.



Online tartalmak gyártási pályázata: hosszabb beadási határidő és megemelt keretösszeg



A Médiatanács ötmillió forinttal emelte meg és egyúttal egy újabb, ötödik fordulóval meghosszabbította a 2016-os Neumann János online tartalmak gyártására meghirdetett pályázatot, amelyben előnyben részesülnek majd a gyermekek médiaműveltségét szélesítő alkotások.

Az online filmek terveit nemcsak profi filmesektől várják, hanem egyetemektől, középiskoláktól, egyesületektől vagy alapítványoktól és természetesen a határon túli pályázóktól is.

A pályázat fontos feltétele, hogy a támogatott alkotások hosszú távon, folyamatosan hozzáférhetőek legyenek az interneten. A pályázatokat június 15-ig lehet benyújtani.