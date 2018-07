Történelmi tévéjátékot készít Pozsgai Zsolt

Történelemről és örök emberi értékekről mesél Pozsgai Zsolt készülő tévéfilmje. A király és a szűz című színdarab békéscsabai ősbemutatója után néhány héttel a filmváltozatot forgatja az író, rendező a pósteleki kastélyromok alatt és a parkban.



- Új történetének nemcsak a színpadi változatához választott Békés megyei helyszínt, hanem a tévéfilm forgatásához is. Miért?

- Június közepén a Jókai Színház művészeivel mutattuk be a darabot Békéscsabán, és már akkor terveztem a tévéfilmet. A forgatáshoz itt minden adott: a színészek, akiket ismerek, Csomós Lajos és Nádra Kitti, a gyönyörű helyszín, a természet és az A-TEAM, amely rendelkezik azzal a technikával, ami szükséges, sőt hívtak még szakembereket. A munkák a héten kezdődtek el Pósteleken. Ritkán fordul elő, hogy egy régió így összefog egy filmért, és a televíziós, filmes munkám reményt ad arra, hogy szép alkotás szülessen - nyilatkozta Pozsgai Zsolt a forgatási helyszín kiválasztásáról.



- IV. Béla király és Anna lányának története különös, misztikus környezetben, kriptában játszódott már a színházi premieren is. Most még izgalmasabb terepet választott: a romos pósteleki kastély pincéjét és a vadregényes parkot.

- Az A-TEAM-től Nyári Attila a felvétel rendezője, vele együtt találtuk meg a romok alatti pincerendszert, katakombákat, bejáratokat. Ott szépen be tudtuk rendezi a kápolnát. A kamaraszínházi bemutatóhoz képest ez nem zárt tér, a szabadban is játszódnak jelenetek, átkötő képek lesznek, minden filmszerűvé válik. Nemcsak a romok között, hanem a parkban, a fák alatt is játszunk, kinn, a természetben, amit meghagytak ősparknak. Mindez sokkal filmszerűbb, hatásosabb lesz, és ez a környezet külön realitást ad, a darab más lesz, hiteles.



- A film új kihívást jelent a színészeknek is.

- Igen, más műfaj, filmet még egyikük sem forgatott. Itt nincs közönség, bizonyos jeleneteket nagyon sokszor kell felvenni, megismételni. Nyári Attilával együtt rendezünk, én csinálom a színészvezetést, Attila a technikát, a tévés részt.



- Meddig tart a forgatás, mikor láthatja a közönség a filmet?

- A forgatást alapos utómukák követik, de júliusban befejezzük a filmet, átadjuk a tévének. A díszbemutatót augusztus végén, szeptember elején a Békéscsabai Jókai Színházban szeretnénk megtartani, utána Budapesten is.