Tóth Gabi bújik Zalatnay Cini bőrébe

Ed­dig fel sem tűnt, hogy valóban mennyi hasonlóság van Zalatnay Cini és Tóth Gabi kö­zött. Kétségtelen, hogy mindkét esetben hihetetlen torokról, örökzöld slá­gerekről és óriási ra­jongó-táborról be­szél­hetünk. - írja a BorsOnline Aztán ott van a színpadi je­lenlétük, karizmájuk amivel egész egyszerűen felszántják a színpadot. De Cini régi fotóit elnézve, külsőleg is egyre több hasonlóságot találunk. Hajuk és szemszínük is megegyezik, eredetileg ugyanis barna hajúak, zöld szeműek mindketten, és extravagáns megjelenésük is hasonló személyiséget takar. Hosszú, formás lábukért, idomaikért, szép arcukért pedig férfiak milliói ácsingóztak és ácsingóznak a mai napig, és ha már itt tartunk: mindkét énekesnőnek lesz miről mesélnie az unokáknak. Hiszen ahogy ma Tóth Gabi szerelmei, úgy régen Cini kacifántos szívügyei voltak a bulvár kedvenc témái, kezdve Komár Lászlótól a Queen gitárosáig, Bryan May-ig.Nem véletlen hát, hogy Cini sok éve dédelgetett életrajzifilm-álmához Tóth Gabit látja maga előtt a főszerepben. Az énekesnő élete nagy vágya ugyanis, hogy kalandos életét és ötvenéves pályafutását filmvászonra vigye, de ötletét mindeddig még nem sikerült megvalósítani. A legutóbbi beszélgetésünk során azonban elárulta, a terv megvalósítása is­mét napirendre került.– Nem adtam fel a legnagyobb tervem, szeretném megvalósítani az életrajzi filmemet. Már jó ideje összeállt a forgatókönyv a fejemben, sőt már többször majdnem el is indult a dolog, csak mindig valami anyagi nehézségbe ütköztem. Segítséget nem kértem, mert bár valahol a zsigereimben érzem, hogy ebből csak jó sülhet ki, eddig féltem az elutasítástól. Nagyon nehezen dolgoznám fel. De most valahogy átlendültem, nagyon elhatároztam magam, és remélem, a fordulat is bekövetkezik – mondta a Borsnak Cini. Sokat gondolkodtam már a színésznő személyén, aki engem alakítana, de ugye, ide hang is kell. No meg lendület, ami bennem volt épp elég, és van a mai napig is. Gondolkodtam azon is, ki az, aki külsőben is jó lenne, és leginkább Tóth Gabit tudnám elképzelni a szerepben – árulta el Cini.A Bors Tóth Gabit az RTL Klub hamarosan induló műsora, a Szenzációs négyes próbáin csípte el egy rövid interjúra, és amikor elmondtuk neki, milyen ügyben keressünk, alig hitt a fülének.– Bevallom, meglepett a kérdés, mert nem tudtam Cini filmtervéről, de na­gyon megtisztelőnek ta­lálom, hogy rám gondolt, és bennem bízna meg annyira, bennem látja a lehetőséget, hogy a filmvásznon az ő különleges karakterét megjelenítsem. Kisfilmben, színdarabokban szerepeltem már, de ez hatalmas feladat lenne. Biztos vagyok benne, hogyha úgy alakul, és elvállalom, minden tudásommal, tehetségemmel és erőmmel azon lennék, hogy hitelesen alakítsam Cinit, hiszen ő a popszakma egyik legendás énekesnője. Volt ő nagyon fent és nagyon lent is. De énekesnő vagyok, ahogy ő is, én is sok mindenen átmentem a karrierem során, ahogy ő is, így biztos vagyok benne, hogy tudnék miből építkezni – mondta lapunknak Gabi.