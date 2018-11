Tóth Gabi kiakadt - szerinte a nővérének már le kellene állnia

Fotó: Spektrum Home

Most elkapta a gépszíj, és mindenáron ezt a teljesen gebe, vékony ént hajtja, amitől én rosszul vagyok, megmondom őszintén. Vera így egy annyira dögös nő, és mindenki így szereti. Az, hogy ő ezeket a modell alkatú nőket hajtja, amikor azoknak sincs boldog párkapcsolata. Ő 60 kilós szeretne lenni

Én nem a modelleket nézegetem, nem érdekel, hogy néznek ki. Engem az érdekel, hogy én milyen szeretnék lenni

Az elmúlt másfél évben 45 kilót fogyott Tóth Vera, aki nemcsak karcsúbb, de sokkal magabiztosabb is lett. A 33 éves énekesnő ugyanakkor még nem elégedett, tovább szeretne fogyni, amivel kiakasztja húgát, Tóth Gabit - írja a femina.hu Az énekesnő a Helló tesók című műsorban fakadt ki, miután Vera azt mondta a D. Tóth testvérek műsorában, hogy az elégedettségi rátája egy tízes skálán még csak egy ötös, legfeljebb hatos, mert úgy érzi, még nincsen kész.- reagált erre Tóth Gabi.Vera úgy reagált, hogy amiatt akar 60 kilóra fogyni, hogy a modellekre hasonlítson, hanem mert ő belülről egy ilyen súlyú nő.- árulta el a Megasztár első szériájának győztese, aki arról is őszintén vallott, hogy onkopszichológus segítségével bogozták ki a lelki problémáját. Kiderítették, hogy miért okozott nehézségeket Vera életében a túlsúlya.Én kicsit hasadt tudattal éltem az életemet, mert nekem vékony tudatom van- vallotta be az énekesnő.