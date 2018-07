A budapesti Tóth Kinga Zoét választották a 193. balatonfüredi Anna-bál szépének szombat éjjel. Első udvarhölgye a kecskeméti Kanizsai Magdolna, második udvarhölgye pedig a veszprémi Kovácsics Virág lett.



A 193. Anna-bál zsűrije a közönség által legszebbnek ítélt tizenhat lány közül választotta a bál szépévé a Békés megyei Mezőkovácsházáról származó, hat éve Budapesten élő, 26 éves Tóth Kinga Zoét. A bál szépe idén diplomázott a Budapesti Metropolitan Egyetemen PR reklám és marketing szakirányon, és első alkalommal vett részt az Anna-bálon, ahová párja kísérte el.



Az első udvarhölgy a 19 éves kecskeméti Kanizsai Magdolna lett, aki szüleivel és párjával szintén elsőbálozóként érkezett az Anna-bálba. Elmondása szerint kiskorától követte a televíziós bálközvetítéseket, jövőre érettségizik a kecskeméti Katedra Gimnáziumban és a város NB II-es röplabdacsapatában versenyszerűen sportol.



A második udvarhölgy a 20 éves veszprémi Kovácsics Virág lett, aki elsőbálozóként párjával érkezett az Anna-bálra. Elmondta, hogy veszprémiként nyáron és télen is sűrűn jár Balatonfüreden, idén végzett a veszprémi Vetési Albert Gimnázium spanyol tagozatán és az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szeretné folytatni tanulmányait.



Az Anna-bálon a résztvevők közül hagyományosan a közönség szavazza meg a legszebb tizenöt lányt - idén holtverseny miatt tizenhatot -, akik közül Roby Lakatos hegedűvirtuóz fellépése után a zsűri választotta ki a bál szépét és két udvarhölgyét. A bál királynője megújított motívumokkal díszített, egyetlen példányban készülő, Viktória-mintára épülő Royal Garden mintájú herendi vázát kapott, az udvarhölgyek pedig Rothschild- és Apponyi-mintás serlegeket vihettek haza.



A bál szépe és két udvarhölgye vasárnap délelőtt a Kisfaludy Színpadon is bemutatkozik a közönségnek, majd sétakocsikáznak Balatonfüreden.



Az első Anna-bált 1825. július 26-án rendezték Szentgyörgyi Horváth Fülöp János balatonfüredi fogadójában, a házigazda leánya tiszteletére. Az ifjú Anna Krisztina azon az estén ismerkedett meg későbbi férjével, Kiss Ernő huszárkapitánnyal, az 1848-49-es szabadságharc aradi tábornok vértanújával. A balatonfüredi bálok hamar országos hírűvé lettek, a nemzeti öntudat zsinóros dolmányokban, gyöngyös pártákban is kifejezésre jutott. Az egykoron neves személyiségeket - Széchenyi Istvánt, Wesselényi Miklóst, Kossuth Lajost, Deák Ferencet, Vörösmarty Mihályt, Jókai Mórt, Blaha Lujzát - vonzó mulatságok fénye a két világháború között kissé megkopott, reneszánszuk 1954-ben kezdődött. A színhely előbb a Balaton étterem volt, 1957-től pedig a felújított egykori Kúrszalon, a mai Anna Grand Hotel.



Az Anna-bálon az innováció és a hagyomány kapcsolódik össze - hangoztatta az innovációs és technológiai miniszter a 193. balatonfüredi Anna-bál megnyitóján, szombat este.



Palkovics László arról szólt, hogy amikor Szentgyörgyi Horváth Fülöp 1825-ben megrendezte az első Anna-bált, valószínűleg nem gondolta, hogy egy olyan hagyományt teremt, ami Európában egyedülálló módon mindmáig létezik.



Fercsák Róbert bajai polgármester szerint az Anna-bál az a rendezvény, ahol a múlt és a jelen összeér és egybeolvad. Köszöntő beszédében párhuzamot vont Balatonfüred és Baja között, mondván: mindkét város vízparti település, és mindkettő kultúrájának ereje a hagyományaiban van, "az európai, keresztény értékrenden alapuló hagyományokban".



Bóka István, Balatonfüred polgármestere hangsúlyozta: közel két évszázados hagyományt őriz az Anna-bál, amelyen 1862 óta választják meg a bál szépeit. Hozzátette: a bál a hagyományok mellett az elsőbálozókról is szól. Balatonfüredről és partnervárosaiból a szervezők tájékoztatása szerint idén huszonegy elsőbálozó vesz részt az Anna-bálon.



A bál hagyományosan a Magyar Állami Operaház balettművészei által előadott palotással és nyitótánccal vette kezdetét. Az idei Anna-bálon 573-an vesznek részt, közülük mintegy 300 hölgy nyakába került az Erzsébet királyné, Sissi kedvenc virága ihlette, ibolyalila színű, sorszámozott porcelánszív.



Az est folyamán a hagyományok szerint a résztvevők közül a közönség szavazza meg a legszebb tizenöt lányt, akik közül a zsűri választja ki a bál szépét és két udvarhölgyét. A bál királynője megújított motívumokkal díszített, egyetlen példányban készülő, a Viktória-mintára épülő Royal Garden mintájú herendi vázát kap. Ilyen vázát küldött hivatalos nászajándékba Magyarország Vilmos herceg esküvőjére is. Az udvarhölgyek hagyományosan Rothschild- és Apponyi-mintás serlegeket kapnak. A bál szépe és két udvarhölgye vasárnap délelőtt a Kisfaludy Színpadon is bemutatkozik a közönségnek, majd sétakocsikáznak a városban.



Hagyományosan az Anna-bálon adták át a Balatonfüred fejlesztésében és népszerűsítésében végzett kiemelkedő teljesítményért odaítélt Kiss Ernő-díjat, melyet idén Valker Viktor üzletember vehetett át Bóka István polgármestertől.



Az első Anna-bált 1825. július 26-án rendezték Szentgyörgyi Horváth Fülöp János balatonfüredi fogadójában, a házigazda leánya tiszteletére. Az ifjú Anna Krisztina azon az estén ismerkedett meg későbbi férjével, Kiss Ernő huszárkapitánnyal, az 1848-49-es szabadságharc aradi tábornok vértanújával. Az Anna-naphoz legközelebb eső szombaton rendezett balatonfüredi bálok, ahol a bálkirálynőt 1862 óta aranyalmával is jutalmazzák, hamar országos hírűvé lettek, a nemzeti öntudat zsinóros dolmányokban, gyöngyös pártákban is kifejezésre jutott. Az egykoron neves személyiségeket - Széchenyi Istvánt, Wesselényi Miklóst, Kossuth Lajost, Deák Ferencet, Vörösmarty Mihályt, Jókai Mórt, Blaha Lujzát - vonzó mulatságok fénye a két világháború között kissé megkopott, reneszánszuk 1954-ben kezdődött. A színhely előbb a Balaton étterem volt, 1957-től pedig a felújított egykori Kúrszalon, a mai Anna Grand Hotel.



Ma rendezik meg a balatonfüredi Anna Grand Hotel kertjében a 193. Anna-bált, amelyen Sisit idéző ibolyakék porcelánszívekkel, sétakocsikázással, megújított utcabállal és Roby Lakatos koncertjével várják a vendégeket.Balatonfüred partnervárosaiból mintegy harminc lányt várnak idén, de a 18 éves füredi lányok is meghívást kaptak az eseményre.A bál előtt a Vaszary-villa kertjében gyülekeznek a vendégek és onnan indul majd a zenés menet, ott akasztják a lányok nyakába a sorszámozott herendi porcelán szíveket.A báli közönség szavazza meg a 15 legszebb lányt, akik közül majd a szakmai zsűri választja ki a bál szépét és udvarhölgyeit, akik megújított motívumokkal díszített, egyetlen példányban készülő herendi porcelán serlegeket vehetnek majd át. A legszebb lány egy Viktória-mintára épülő Royal Garden mintájú Herendi vázát kap. Az udvarhölgyek Rothschild- és Apponyi-mintás serlegeinek motívumait is megújította a Herendi Porcelánmanufaktúra.Idén először a bál estéjén az Anna-báli szépek fogatain is lehet majd lovaskocsizni. Aki erre kedvet érez, az a mezőhegyesi, szilvásváradi és bábolnai ménesgazdaságok fogatai közül választhat.Az Operaház balettművészei táncolják a bálon a palotást, a bál szépét és két udvarhölgyét éjfélkor mutatják be, majd Roby Lakatos hegedűvirtuóz és zenekara, valamint a Mendelssohn Kamarazenekar játszik.Másnap délelőtt tíz órakor a Kisfaludy Színpadon bemutatkoznak a nagyközönség előtt is a legszebbnek választottak, majd sétakocsikázni indulnak a városban.