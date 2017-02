Tóth Vera tovább edz, hogy elérje álomalakját!

Megfelelő étkezés, kitartó, rendszeres edzés, önbizalom és a siker nem marad el! Tóth Verának végre sikerült az, amiről milliók csak álmodnak, megváltoztatta életmódját és ezáltal az életet is. A népszerű énekesnő őszintén mesélt, hogyan jutott el idáig!



- Tavaly január elején döntöttem úgy, hogy megcsináltatom a gyomor bypass műtétet, hiszen előtte gyakorlatilag mindent kipróbáltam már, úgy gondoltam ez az utolsó esélyem! - árulta el Tóth Vera, aki azt is elmesélte, rengeteg diétával próbálkozott már, de egyik sem hozta meg a várva várt sikert. - Volt egy szénhidrát-anyagcsere betegségem, amit próbáltam mindenféle diétával, köztük a 160 grammossal és aktív sporttal visszafogni. Később kiderült súlyos inzulinrezisztenciám is van - mesélte Vera, aki úgy érezte a műtét volt az egyetlen esélye, ahhoz, hogy újra normális életet éljen.



Vera végre megtalálta azt az edzésformát, amit szeret is!



- A sikeres műtét után komoly életmódváltás következett, illetve folytattam azt a mozgásformát, amit már előtte is elkezdtem, a Power Plate edzést. Gyakorlatilag semelyik más mozgásforma nem érte el ezt a hatást, elkezdtem formálódni, és élveztem az edzéseket. Persze, először én is szkeptikus voltam, egészen addig, amíg rá nem álltam és az edzőmmel, Brányi Erával el nem kezdtük az edzést. Elmondhatom, hogy az 5. nap után már láttam a változást, ráadásul óriási segítség, hogy a személyi edző csak rád koncentrál és persze a 30 perces edzés az én időbeosztásomba is könnyedén beilleszthető, ráadásul izmosodom és a bőröm is feszes marad, ami szintén nagyon fontos, egy ilyen nagy mértékű fogyásnál, súlyvesztésnél!



A népszerű énekesnő eddig közel 35 kilótól szabadult meg, de Vera itt még nem áll meg, további súlycsökkenést szeretne, hogy elérje a 65-70 kilós álomalakját.



- Nagyon sok tervem van 2017-re. Februárban lesz a Rapülők nagykoncert és tervezek egy amerikai utat is. De a legfontosabb, hogy szeretnék elérni egy olyan testsúlyt, amiért már tényleg nem kell szégyenkeznem. A Power Plate edzés pedig mára már életformává vált nálam, ami nem csak addig tart, amíg el nem érem az álomsúlyt, hanem hozzátartozik az életemhez, a mindennapjaimhoz.