Tóth Verát injekcióval kezelik

Tóth Verát mintha kicserélték volna, amióta gyomorszűkítő műtéten esett át. A Megasztár egykori felfedezettjének teljesült az álma, végre hordhat és hord is szexi rövid miniruhákat, bátran felhúzhat testre feszülő fölsőket - írja a borsonline.hu . Vera sportol, figyel az étkezésére, mert a célja drasztikus: még vékonyabb alakot képzel el magának.– A műtét után nagyon nagy szerep hárul az illetőre, hogy az új súllyal hogyan tud tovább élni. Komoly szerepe van a mozgásnak, fontos bizonyos fajta diétát tartani, de speciálisra nincs szükség. Naponta három alkalommal van főétkezés, amely a gyomor méretének megfelelően kis mennyiségű étel elfogyasztását jelenti. Az evést az első teltségérzés észlelésekor abba kell hagyni, és kerülni kell az extra étkezéseket. A test­súly­felesleg 80-90 százaléka megy le egy év alatt, döntően inkább az első fél évben. Ezt követően a testsúly állandósul. A fogyás dinamikája egyébként egyéni – árulta el egy interjúban a Vera műtétét végző orvos, dr. Mohos Elemér, aki weboldalán beszél arról, hogy erőteljes vitaminpótlásra van szüksége pácienseinek, így az énekesnő is injekciókúrán van, a B12-vitamint kapja e formában a tabletták mellett.Vera többször is ki­hang­súlyozta, nem gyo­morgyűrűről van szó, ez egy speciális beavatkozás, amely során kettéosztják a gyomrot.– A kettéosztás mi­att a gyomor csak egy kis részébe jut táplálék, az gyorsan megtelik, nincs éhségérzet, és nem tud az illető sokat enni – magyarázta a ­doktor.