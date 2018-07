Tovább csiszolja az eladó nélküli rendszerét az Amazon - Egy 280 négyzetméteres üzletet nyit

Már egy ideje teszteli az e-kereskedelmi óriás a rendszert, abban a 170 négyzetméteres üzletben, ahol eladók, és sorbanállás nélkül lehet vásárolni.Az Amazon, most egy új üzlet nyitását jelentette be, amit Seattle-ben készül megnyitni és 280 négyzetméteres lesz - írta meg a fintechradar.hu Egy ekkora alapterületű hely még több kihívás elé állítja a rendszer fejlesztőit, mivel egy ekkora boltban jóval többen férnek el, a rendszernek több vásárlót és több embert kell majd követnie.Az eladó nélküli Amazon Go boltba belépéskor egy telefonos applikáción keresztül történik a belépés, ettől kezdve a vásárló követését már a rendszer végzi. A fizetés pedig úgy zajlik, hogy a bolt rendszer tudja, mit vett le a vásárló a polcról, így amikor kisétál az üzletből ezek árát leemeli a kártyájáról.