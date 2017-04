Tovább fejleszti a Faceboook a Messengert

Az F8 fejlesztői konferencia első napján a kiterjesztett és virtuális valóság, valamint a turbózott Messenger csevegő volt kiemelt téma, de Zuckerbergék kitértek arra is, hogyan fognak rávenni minket arra, hogy még többet játsszunk – természetesen az ő szolgáltatásaikon keresztül - írja a 24.hu A csevegőn belüli játszást lehetővé tevő, HTML5 szabványra épülő Instant Games szolgáltatást már tavaly novemberben elindította a cég a Messengeren, első körben 17 játékkal. A felhasználók láthatóan szeretik is: az elmúlt 90 napban több mint 1,5 milliárd alkalommal indítottak játékot az Instant Gamesben, és a havi aktív felhasználók száma 800 milliónál jár.Még addiktívabbá teszik az amúgy is büdzségyilkos játékokat.Ezt bővíti most további funkciókkal a Facebook, és megnyitja a fejlesztők előtt a Rich Gameplay-t. Az új fejlesztői készlet lehetővé teszi, hogy a játékosok körökre osztva játszhassanak, jobban összekapcsolódhassanak egymással, élményeket oszthassanak meg – akár egy barátunkkal is összemérhetjük tudásunkat, csak ki kell választanunk egy játékot, aztán jöhet a versengés.