Továbbra is betartják a televíziók a bűnügyi hírek limitjét

Tavaly sem lépték át a hírműsorok a törvényben előírt húszszázalékos arányt a közvélemény tájékoztatását nem szolgáló bűncselekmények bemutatásakor - áll a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) által az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményben.



A médiatanács által elfogadott - 2011 óta évente összeállított - tanulmány szerint a Duna TV Híradó, a Kossuth rádió Déli krónika, az M1 esti Híradó, az RTL Klub Híradó és a TV2 Tények 2017-es adásai alapján jutottak erre a következtetésre.



A legmagasabb (15,4 százalékos) arányban továbbra is a Tények adott közre bűncselekményekről szóló riportokat, ez ugyanakkor több mint négy százalékpontos csökkenés a 2016-os, 19,8 százalékos értékhez képest. A Tényeket az RTL Klub Híradó követte 14,9 százalékkal, a számarány minimálisan emelkedett az előző évi 14,1 százalékhoz képest. A nagyközönség a legkisebb valószínűséggel a Déli krónikában találkozhatott a kérdéskörrel - írják a 0,8 százalékos rátára utalva.



Jelezték: a hatóság vizsgálta a közélethez kevéssé kapcsolható, úgynevezett "azonnali hatást kiváltó", érzelmekre ható hírek megjelenését is, amelyek magukba foglalják a bűncselekményekről szóló híradásokon túl - többek között - a háztartási, közlekedési, munkahelyi balesetekről és természeti katasztrófákról szóló riportokat. A Tények 46,9 százalékát, az RTL Klub Híradó 40,9 százalékát adták ilyen összeállítások, ami 2016-hoz képest mindkét csatornánál csökkenést jelent - említik meg, a TV2 2016-os 52,6, valamint az RTL Klub 42,5 százalékos mutatójára hivatkozva.



A balesetek, tragédiák témakörén belül a közlekedési szerencsétlenségek álltak az első helyen, amit a szélsőséges időjárás okozta katasztrófák és károk, majd a háztartási balesetek követtek. A vizsgált műsorokban a demokratikus közvélemény tájékoztatását szolgáló bűntények - mint például uzsora, lakásmaffia a szociális indíttatású bűncselekmények körében, a merényletek, etnikai alapú bűntények, valamint a hivatalos személyek ellen elkövetett bűncselekmények - nem részei a húszszázalékos limitnek, e kategória részesedése a kereskedelmi csatornák esetében számottevően visszaesett 2016-hoz képest - említik meg.



A tájékoztatás szerint az ilyen beszámolók aránya a TV2-n 12,1-ról. 7,3, az RTL Klubon 10,7-ről 7,2 százalékra csökkent. Amíg a kereskedelmi médiaszolgáltatók a hivatalos és közfeladatot ellátó személyeket érintő bűntetteket szerepeltették a leggyakrabban, addig a közszolgálati csatornákon a terrorcselekmények voltak meghatározók - írják az NMHH honlapján elérhető tanulmány alapján.



Az NMHH közölte azt is: a médiatanács két kereskedelmi adó, a karcagi Aktív Rádió 93,8 és tiszakécskei Aktív Rádió 102,2 egy-egy tavaszi adáshetének vizsgálata után 80 ezer forintos bírságot szabott ki azok médiaszolgáltatójára, mert bár a két rádiónak napi négy órában saját műsort kellene sugároznia meghatározott helyi tartalommal, de azok ekkor is a velük egy hálózatba tartozó szolnoki Aktív rádió műsorát adták közre. Mint írják, a médiatanács a bírságok kiszabásakor minden esetben a fokozatosság és az arányosság elve alapján, az ügyek összes körülményét figyelembe véve állapítja meg a jogkövetkezmények adott formáját, mértékét.