Trump imádkozik Tvrtkóért és az ATV-ért

Tvrtko, imádkozom érted és az ATV-ért is!

A legjobbakat,

Donald Trump

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/vujitytvrtko/posts/1392587640810745:0

Most egy kicsit többet is megtudtunk Vujity Tvrtko és Donald Trump kapcsolatáról, az ATV-n hamarosan két műsorral is jelentkező riporter ugyanis érdekes képet posztolt Facebook-oldalára - írja a 24.hu . A fotón az elnök látható, melyre írt egy rövid üzenetet is Trump: