Tudjon meg mindent a koreai erjesztett ételekről

A tárlat betekintést nyújt a tradicionális koreai erjesztett ételek készítésébe, kialakulásuk történetébe, és bemutatja az elkészítéshez szükséges művészi kerámiákat is - olvasható az intézmény MTI-hez eljuttatott közleményében.



A koreai konyha híres a fermentált ételeiről. A több mint háromszáz variációban létező kimcsi például nemzeti ételnek számít, a koreai étkezések elengedhetetlen része.



A Koreai-félsziget éghajlatát és ezen keresztül mezőgazdaságát meghatározza a jól elkülönülő négy évszak, és a többi távol-keleti országhoz hasonlóan a rizstermesztés hagyománya. Az élelemforrásban szűkös téli és tavaszi hónapok a húsok, zöldségek tartósítására ösztönözték a félsziget lakóit, magas szintre fejlődtek a régiónként kisebb-nagyobb mértékben különböző fermentálási eljárások.



A fermentált ételek titka a megfelelő tárolás, amelyhez a világon egyedülálló onggi agyagedényeket használják. Ezek készítésének lényege, hogy az edényekben égetés közben az alapanyaguk különböző nagyságú részecskéi egészen apró lyukakat alakítanak ki és ezeken a réseken keresztül áramlik a levegő. Ezért hívják lélegző edényeknek, amelyben az ételek sokáig nem romlanak meg.



Az oxigén ugyanakkor segíti az onggiban tárolt paszták, kimcsi, tengeri termékek erjedését is. Az erjesztés, más néven fermentálás folyamata alatt a mikroorganizmusok a bennük lévő enzimek révén szerves anyagot bontanak le. Az ilyen ételek íze és illata a természet reakcióját kihasználva természetesen alakul ki, valamint kiemelkedő a tápértékük is.



Az onggi mai alakja leginkább a három királyság korszakából, az 5-6. századbeli kogurjói kerámiára hasonlít. A kiállításon az Ulsan Oigosan manufaktúra kézműves termékein keresztül ismerkedhetnek meg a látogatók ezekkel a rendkívüli precizitással készülő tárolóedényekkel, valamint megtanulhatják azt is, hogyan kell szójababpasztát és egyéb fermentált alapanyagokat készíteni.



A kiállítás megnyitójának vendége lesz Heo Dzsing Ju, az ulsani onggi kerámia hagyományőrző kézműves mestere, aki az ünnepségen bemutatót tart a fermentált ételek és az onggi kerámia kapcsolatáról.



A kiállítás ingyenesen látogatható szeptember 4-től október 31-ig a Koreai Kulturális Központban.