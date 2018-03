Tudta, hogy a női fekvenyomás egyik Európa-bajnoka egy magyar családanya, aki munka és háztartás mellett kőkemény edzéseken készül most a világbajnokságra? A budapesti Palágyi Zsanett (31) a hétvégén nyerte meg az országos fekvenyomó bajnokságot.A májusban rendezendő, finnországi világbajnokságra készül Palágyi Zsanett erőemelő, a női fekvenyomás Európa-bajnoka. A hétvégén a Tápiószelén megrendezett Országos Fekvenyomó Bajnokságon is diadalmaskodott: a 63 kilogrammos kategóriában induló versenyző 110 kilogrammot nyomott ki, és az összetettben is aranyérmes lett.A magyar bajnokságokat magától értetődő természetességgel nyeri meg súlycsoportjában. Az apró termetű, budapesti hölgy 2017-ben a Balaton Kupán már 115 kilogramm súlyt nyomott ki, de az Eb-t 112,5 kilóval nyerte meg. Idei célja ambiciózus: 122,5 kilogrammra gyúr - ezúttal a kifejezés szó szerint értendő.A magyar női erőemelő színtér körülbelül 150 versenyzőt jelent, akik zömmel Budapesten kívül edzenek. Sikereket főként a 84 kiló feletti súlycsoportban érnek el, a nemzetközi mezőnyben is jegyzik a magyarokat. Az orosházi Szabó Ágnes például 2011-ben megnyerte a fekvenyomó vb-t. Zsanett édesapja, Palágyi József pedig a sportág egyik veteránja. A legutóbbi Európa-bajnokságról a magyar csapat 5 aranyéremmel, 1 bronzzal jött haza.Palágyi Zsanett sok magyar háziasszonynak mutathat példát, hiszen hatalmas áldozatokat hoz ő és családja is a sportsikerekért. Kislánya gondozása mellett a napközben a családi autómentő, autókölcsönző vállalkozásban dolgozik a fővárosi agglomerációban, majd minden hétköznap este fél 6-kor összepakolja az edzőfelszerelését, és a konditerem felé veszi az irányt, ahol teljes erőbedobással készül. "Nem csak fizikailag, hanem a magánélet, a munka és a sport összeegyeztetése miatt mentálisan és pszichikailag is igen keménynek kell lenni ehhez", vallja meg őszintén Zsanett.A sportember egyébként eredetileg kajakozott, ám az egyik téli alapozó edzésen odakerült a konditerembe, és többé nem érdekelte más sportág. Első versenyén, a 2002-es magyar bajnokságon már 4. helyezett lett. Az erőemelésben sok sportágtól eltérően működik az életkor: ő 31 évesen úgy érzi, most lett igazán felnőtt versenyző, és a következő esztendőkben lesz képes elérni a legjobb eredményeket.Mint mondja, az ő edzésmunkájához nem szükséges nagyon komplikált gépeket, eszközöket alkalmazni, azért is szereti a spártai módon felszerelt, szuterénben működő edzőtermet Újpesten és az AST Fitnesst.Az viszont már meglepőbb, hogy a sportág támogatása, szponzorálása gyakorlatilag nulla, a válogatott mezt is versenyzők veszik meg - még az Európa-bajnok is. A sikerekről a közvélemény sem igen tud. Pedig a május 13-19. között Helsinkiben megrendezendő erőemelő világbajnokságon több mint 15 fős magyar jelenlét várható, miközben magát az eseményt a helyszínen is 4-5 ezer ember követi. Lenne tehát miért segíteni a bajnokot, aki maga állja utazási, nevezési költségeit az idei versenyeken - az idén először már kapott támogatást a XV. kerületi önkormányzattól, ám további szponzorokra lenne szükség a kiemelkedő eredmények megtartásához.