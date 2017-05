Tudta? Ma van a nemzetközi Star Wars nap

„Az Erő legyen veled!" (angolul: May the Force be with you) némi torzítással „május 4 legyen veled" (May the Fourth be with you).Népszerűsége ellenére a Lucasfilmnek semmi köze nincs a kialakulásához. Ez a nap már 2011 óta a rajongóké.Egyesek valódi (klasszikus) ünnepként tartják számon, míg mások a kultusz iránti fokozott hódolattal adóznak.Az első Star Wars nap a kanadai Toronto Underground Cinemában került megrendezésre. Azon az eseményen számos megnyilvánulása volt tapasztalható a „fandomként" ismert jelenségnek: Star Wars-kvíz; kosztümverseny, melyet hírességek bíráltak el; valamint az interneten fellelhető legérdekesebb tisztelgések, mint paródiák, mash-upok, remixek bemutatása.(Via Galaktika