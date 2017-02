Túlélési tanácsokra van szüksége? Kapcsoljon a Comedy Centralra!

A pálinka elengedhetetlen a világításhoz és a medvék elleni védekezéshez. De vajon tényleg szükség van a kislámpát megvilágító nagylámpára, napi három váltás ruhára, egy seregnyi összecsukható székre és egy komplett konyhára? Végül is az igazi kalandor minden eshetőségre felkészül. Vagy mégsem? Pénteken 21 órakor a Comedy Central műsorán Badár Sándor tévében még sosem látott önállóestjéből kiderül, hogyan is túrázik valójában a magyar...A hazai kiránduló mindent bepakol a túlélés érdekében. Bezzeg a brit kalandor, Bear Grylls csupán egy tőrrel felszerelkezve indul neki a gilisztavacsorákkal megspékelt vadonnak - meg persze egy teljes stábbal, akik biztosan nem követik Grylls furcsa diétáját. Badár Sándor legújabb önállóestjét a saját kalandozásai ihlették:

Már gyerekkoromban is sokat túráztam és a mai napig szeretek turistáskodni. A sok utazásnak köszönhetően elég széles repertoárom gyűlt össze arról, hogyan is utazik a magyar. Gondoltam, hogy erről összefogok egy kis csokrot és humoros példákon keresztül szemléltetve adok pár hasznos utazási tanácsot.

Badár Sándor

A magyarok vérében - és ezúttal a hátizsákjukban is - ott van a túlélés. Például jobb, ha nálunk van, hiszen sose tudhatjuk, hogy sátorozás közben mikor kellene egy vasalót elővarázsolnunk a tarisznya mélyéről. Ha pedig véletlen még se lesz szükségünk ezekre az első hallásra talán feleslegesnek tűnő kellékekre, önvédelmi célokból még mindig jól jöhetnek.

- A magyar turisták olyan dolgokat visznek magukkal, amik helyettesítenek olyan dolgokat, amiket magukkal visznek: egy széket, és még egyet, mert mi van, ha az egyiknek kitörik a lába. Cipelnek magukkal egy kabátot és még egyet, mert mi lesz akkor, ha kiszakad, ellopják, elveszítik. Visznek magukkal lámpát, de abból is legalább négy fajtát. Tudatosan megbonyolítjuk az életüket - mesélte Badár, aki Japánt tartja a szíve legkedvesebb úticéljának. De miért is van szükség VIP szalagokra és mire is jók a zellerpálinka ampullák? Számos vicces történet mellett ezek is kiderülnek ma este a Comedy Central műsorán.