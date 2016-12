Tupac Shakurt is felveszik a Rock and Roll Hírességek Csarnokába

Shakur a hiphopműfaj legbefolyásosabb művészei közé tartozott az 1990-es években. A harlemi születésű rappert 1996-ban, 25 éves korában lőtték le Las Vegasban. A társadalmi egyenlőtlenségekről, a feketék küzdelmeiről rappelt, több dokumentumfilmben és mozifilmben is szerepelt. Halála csak növelte népszerűségét.



Tupac mellett az amerikai Pearl Jamet és Journeyt, Joan Baez folkénekest, a Yes brit progresszív rockzenekart és az Electric Light Orchestra amerikai rockzenekart is felveszik az Ohio államban lévő clevelandi csarnokba. Az ünnepélyes ceremóniát 2017. április 7-én tartják New Yorkban.



A zenészek akkor kaphatják meg ezt az elismerést, ha első megjelenésük óta legalább 25 év eltelt már. A felvételről rajongók és mintegy 900 szakértő dönt.