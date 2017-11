Turkálóból öltöznek a Feleségek luxuskivitelben sztárjai

A Feleségek luxuskivitelben szereplői köztudottan nem a spórolásról híresek, így nehéz feladat elé állítja őket Lakatos Márk, a Stíluspárbaj című műsorában a Sony Max-on. Csupán 30 000 forintot ad a hölgyeknek egy olyan stílusos szett összeállítására, amely megállja a helyét akár egy luxus üzleti vacsorán is. A feleségek persze ezúttal sem rejtik véka alá véleményüket, Köllő Babett így reagál, amikor megtudja, hogy mekkora összegből kell vásárolnia: „Az egy fél sál!", de Csősz Boglárkán is kifogott a feladat: „30 ezer forintból egy szép harisnyát szoktam venni". Vasvári Vivi elmondása szerint cipőket 300 ezer forinttól, táskákat 600 ezer forinttól vásárol, így ezúttal neki sem lesz könnyű dolga.A feleségek a műsor alatt őszinte kritikával illetik egymás szettjeit, a hetet Csősz Bogi nyitja, akit nem kímélnek a hölgyek: „Úristen, azt tedd vissza, olyan, mint egy csöves kabát", "Hogy néz ki benne? Ilyenben járnak koldulni" - fintorog Babett és Vivi, amikor meglátják Bogi választását. Persze Bogi sem bírja ki szó nélkül: „Azt gondolom, hogy a lányok többsége, mivel nem jár sokat üzleti vacsorákra, vagy nem olyan körökben mozog, így egy picit el fogják lőni a dolgot. Vagy túl szexis lesz, vagy túl snassz". Bogi a műsorban mindent bevet a győzelemért, még a vásárlókat is befogja kisegítőnek. A héten lesz, aki fel akarja adni a versenyt, aki mosodába viszi a használt ruhát, de olyan is, aki maga áll neki kivasalni a szettjét, sőt, olyan is, aki életében először vissza kell, hogy vigyen valamit az üzletbe, mert kiderül, hogy mégse futja rá.

A Stíluspárbaj második évadának újítása, hogy Márk egy kérdést tesz fel, a leggyorsabb helyesen válaszolónak értékes előnyt szerezve ezzel. A feleségek közül Csősz Boginak sikerül eltalálnia a helyes választ, így ő élvezheti az előnyt, illetve kijelölheti, hogy kinek nehezítse meg a vásárlását. Márk persze a feleségeket is hasznos tippekkel látja el, a hét fő eseményén, a divatbemutatón pedig - ahol az összes feleség végigvonul a kifutón - értékeli majd a teljesítményeket. A fődíjat a feleségek a Magyar Gyermekmentő Alapítvány részére ajánlják fel. A Stíluspárbaj Lakatos Márkkal forgatása még viszonylag felhőtlen hangulatban telt, azóta viszont a feleségek közt kezd elmérgesedni a viszony, a hölgyek a Feleségek luxuskivitelben ma esti évadzárójában igazi válaszúthoz érkeznek.Stíluspárbaj Lakatos Márkkal második évad november 13-tól minden hétköznap 18:30-kor a Sony Max-on.