Tuti tipp: Banánhéjjal fényesítse étkészletét!

kép: Borsonline

Ha már úgyis a kukába menne a banánhéj, akkor előtte vegye hasznát a háztartásban másutt is! A belsejével dörzsölje végig az ezüst étkészletet, majd egy tiszta ronggyal alaposan törölgesse át! Ugyanezt megteheti a bőrcipővel vagy a bőr ülőgarnitúrával is, azonban először mindenképp olyan helyen próbálja ki a módszert, ahol kevésbé látszódik! - írja a BorsOnline A banánhéj nemcsak táplál és fényesít, akár a kártevőket is elriasztja. Szárítsa ki a gyümölcs héját, majd kisebb darabokban ássa el egy olyan virág tövénél, amit megtámadtak a levéltetvek! Ezzel a módszerrel elriaszthatja a kártevőket mindenféle vegyszer nélkül.