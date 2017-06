Twin Peaksben zenélt a Nince Inch Nails - VIDEÓ

Twin Peaks Bang Bang Barjában adta elő She's gone away című 2016-os számát az amerikai Nine Inch Nails együttes.

Trent Reznor és David Lynch szívesen kollaboráltak korábban is: Trent Reznor szerezte Lynch poszt-Twin Peaksi filmjének az 1997-es Útvesztőben (Lost Highway) című film zenéjét, míg Lynch 2013-ban a Nine Inch Nails Came Back Haunted című számához rendezett klipet.