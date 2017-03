Úgy érzi, párja mindig félbeszakítja? Mostantól bizonyíthatja is!

Egy Sao Pauló-i reklámügynökség egy olyan alkalmazást fejlesztett, amellyel arra hívná fel a figyelmet, hogy a nőket nagyon sokszor letorkolják, félbeszakítják a férfiak. Weboldalukon kutatásokat is idéznek, amelyekből kiderül, hogy a férfiak 23 százalékkal többször szólnak közbe, ha nő beszél, szemben a férfi beszélgetőpartnerrel, vagy hogy a konferenciák beszélgetéseinek 75 százalékát a férfiak uralják.



A Woman Interrupted nevű app telepítése után a felhasználóknak meg kell ismertetniük vele a hangjukat, hogy később azonosíthassa őket. Az alkalmazás a háttérben fut, és a mikrofont használva analizálja a beszélgetéseket, hogy azonosítsa a félbeszakításokat. Csak a félbeszakítások számát figyeli, és nem rögzíti a beszélgetéseket.



A jelenleg béta állapotú ingyenes alkalmazás mind iOS-re, mind Androidra elérhető. A fejlesztők azt szeretnék, hogy az app által tapasztaltakat minél szélesebb körben megosszák, ugyanis akkor az is kiderülne, milyen gyakorisággal torkolják le a férfiak a nőket a különböző régiókban.



Azt nem írják, működik-e férfihanggal is az alkalmazás.