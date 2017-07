Úgy tűnik, hamis Modiglianikat nézegettek Genovában - most bezáratták a kiállítást

Bezártak egy Modigliani-kiállítást pénteken az olaszországi Genovában, mert felmerült a gyanú, hogy az ottani Dózse-palotában bemutatott festmények között hamisítványok is vannak.- a kiállított képek felét -Az Amedeo Modigliani (1884-1920) avantgárd olasz festő műveiből rendezett kiállítást csak három nappal a hivatalos vége előtt záratták be a hatóságok, úgymond a látogatók iránti tapintatból.

Egy toszkániai műgyűjtő és műkritikus, Carlo Pepi vetette fel még korábban, hogy a kiállított képek között hamisítványok is lehetnek. A lefoglalt képek valódiságát most szakértők fogják ellenőrizni.A pénteki razzia után kiadott közleményében a Dózse-palota hangoztatta, hogy a vitatott kiállítás megrendezésével egy - országosan, sőt nemzetközileg ismert - külső partnert bízott meg.Szakértők szerint több, a toszkánai mesternek tulajdonított hamisítvány is forgalomban van.