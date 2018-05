Új-Zéland megelégelte, hogy folyton lefelejtik a világtérképekről

Az egyebek között lélegzetelállító tájairól, a Mount Everestet elsőként meghódító Edmund Hillaryről és A Gyűrűk Ura-filmekről ismert csendes-óceáni szigetország miniszterelnöke, Jacinda Ardern és az új-zélandi komikus, Rhys Darby egy tréfás videóval járultak hozzá az új-zélandi turisztikai hivatal (Tourism New Zealand) #getNZonthemap elnevezésű kampányához.A héten közzétett és óriási népszerűségnek örvendő kisfilmben Darby nyomozásba kezd, amikor felhívják a figyelmét arra, hogy hazáját rendszeresen lehagyják a világtérképekről. Némi kutakodás után óriási - az ő szavaival élve "az első Holdra-szállásnál és a Loch Ness-i szörnynél együttvéve is nagyobb" - összeesküvést sejt a háttérben.A komikus a hanyagolás lehetséges okai közé sorolja, hogy Ausztrália el akarja csaklizni a turistákat Új-Zélandtól, de felmerül benne az a gondolat is, hogy talán az ország alakjával lehet valami baj, mert "kicsit olyan, mint egy félig már megevett bárányborda".Az elmúlt években Új-Zélandot valóban sok térképről lefelejtették, holott az ország nagyobb mint az Egyesült Királyság és kétharmada Japánnak, valamint Németországnak. A vétkesek között van a washingtoni Smithsonian Intézet, az ENSZ és a BBC is. Az új-zélandi kormány eddig is igyekezett humorral kezelni a problémát, a honlapján megjelenő 404-es hibaoldalon például egy Új-Zéland-mentes világtérkép látható.