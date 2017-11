Új albummal és nagykoncerttel ünnepel a 10 éves Péterfy Bori & Love Band

Amikor előző lemezünk, a tavaly kiadott Szédülés készült, rengeteg ötletünk maradt kidolgozatlanul. Az akkori munkához nagy lökést adott a zenekarhoz 2014 végén csatlakozott két új tag, Nagy István és Gáspár Gergely, termékeny időszakot éltünk meg

Soha nem volt könnyű vidám számokat írnunk, a Borihoz illő vampos, dühös, kemény szövegek mellé nem is illett a jókedv, most viszont született néhány könnyedebb dal

Péterfy Bori énekesnő és Tövisházi Ambrus zenekarvezető a friss anyagról és a popcsapat eddigi útjáról is beszélt az MTI-nek.- idézte fel a hétfőn megjelent új album előzményeit Péterfy Bori.Mint kifejtette, amíg a Szédülésen meglehetősen súlyos témákat feszegettek és ezt a zene is tükrözte, a digitális platformokon elérhető Bori X jóval slágeresebb lett.A billentyűs, zeneszerző Tövisházi Ambrus azt mondta, az új anyag megmutatja, milyen sajátosan értelmezik a diszkózenét.- mondta. Péterfy Bori hozzátette: mivel színésznő is, egy kis vér és dráma azért mindig "becsúszik" a zenekar dalaiba.

A Love Bandben találtam meg azt a színpadi szerepet és formát, amit sok szempontból jobban élvezek a színészetnél és az évek során egyre pontosabban kialakult, miről szóljanak a számaim. Egyre fontosabb lett számomra a popénekesi énem a színészénél, zabolátlan természetemhez közelebb áll és több boldogságot ad a zenei színpad. Itt őszintébb a kapcsolat a közönséggel, a színház többet kivesz belőlem és kevesebbet ad vissza

A Bori X tíz számának zenéjét Tövisházi Ambrus szerezte, a szövegekhez a kerek születésnap alkalmából mozgósították az eddigi lemezek szövegíróit. Egyaránt két dalt jegyez Péterfy Bori, az énekesnővel és Tövisházival korábban az Amorf Ördögökben együtt szerepelt Tariska Szabolcs, Hujber Szabolcs és Hajós-Dévényi Kristóf, de írt szöveget a lemezre Tövisházi Ambrus és Sarkadi Balázs is, utóbbi a poppunkot játszó Bankrupt frontembere.Vele készült a Bori X-ről korábban már közzétett dal, a zenéjében távol-keleti érzetű Ne keresd az igazit, az én voltam, ami a Bankrupt Törlöm a számod című dalszövegének új verziója: a szakítós történet ezúttal nem a férfi, hanem a nő szemszögéből hallható.- fejtette ki Péterfy Bori.A Péterfy Bori & Love Band idén májusban saját fejlesztésű, mobiltelefonokra letölthető játék segítségével mutatta be egy dalát, a Föld hívja Földet címűt, amely az első fecske volt a Bori X-ről. Azóta az ügyességi játékban valamennyi dalhoz lett egy új interaktív videóklip, egy pálya, amelyet teljesíteni kell Borival.Az énekesnő rajzolt figuráját elképzelt terekben kell végigvezetni, megóvni az ellenségektől, közben kincseket és pontokat gyűjteni.

A Föld hívja Földet kikacsintás közös kedvencünkre, David Bowie-ra, Space Oddity című kultikus dalában az irányítóközpont hívja Tom őrnagyot és viszont. Bowie utolsó lemeze, a Blackstar zenéje komoly hatással volt a Bori X dalaira

A dalszövegekhez kapcsolódó pályákat Stark Attila, a zenekar állandó grafikusa tervezte, az applikáció minap elismerő oklevelet vehetett át a Médiadesign díjátadón.- mondta Tövisházi Ambrus az MTI-nek.A zenekar a lemezbemutató/születésnapi turné keretében november 10-én a debreceni Roncsbárban lép fel, majd 17-én a fővárosi Akvárium Klubban.A csapat Veszprém, Miskolc, Tatabánya, Székesfehérvár, Esztergom, Dunaújváros, Kecskemét és Győr után szilveszterkor visszatér Budapestre és az A38 hajón búcsúztatja az évet.

Az új lemezről öt-hat számot eljátszunk az Akváriumban, ahol ott lesz velünk két egykori tag, Laskai Viktor és Mészáros Ádám, akikkel az első hét évet végigcsináltuk. Egy számra feljön a színpadra Lovasi András is, aki több szöveget írt nekünk és a lemezeinket is kiadta és játszanak velünk a Big Banggg taiko dobosok is

- fűzte hozzá Péterfy Bori. A Péterfy Bori Ú Love Band 2007-ben alakult, alapvetően a megszűnt Amorf Ördögök tagjaiból.Az együttesben Péterfy Bori és Tövisházi Ambrus mellett Drapos Gergely basszusgitáros, Pápai István ütőhangszeres, Nagy István gitáros-énekes, valamint Gáspár Gergely dobos szerepel.A zenekar debütáló, 1-es albuma 2007-ben jelent meg, ezt követte két évvel később a 2-es számmal futó lemez, 2012-ben a Fehér éjszakák, végül tavaly a Szédülés.