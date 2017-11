Új Beethoven-múzeum nyílik a zeneszerző egykori bécsi lakóházában

Beethoven (1770-1827) orvosa tanácsára költözött 1802-ben a Heiligenstadtban - ma Bécs 19. kerületében - lévő házba, a belvároson kívüli nyugalomtól halláskárosodása javulását remélve.



A hétvégi avató és nyílt napok után keddtől lesz látogatható hagyományos módon az egykori Beethoven-ház. A múzeum hat fejezetre bontva, eredeti kiállítási tárgyakkal mutatja be a zeneszerző életét és művészetét. A várostörténeti múzeumcsoporthoz (Wien Museum) tartozó lakóház, ahol eddig csak egy kisebb emlékhely működött, többéves előkészítés után az épület egészében, 450 négyzetméternyi területen nyílik meg múzeumként.



Láthatóak többek között Beethoven hallócsövei, amelyek a hallását voltak hivatottak javítani. Egy különleges hallókészülékkel a látogatók személyesen is megtapasztalhatják, milyen volt a világhírű zeneszerző egyre inkább eltűnő hallása. Beethoven ebben a házban szerezte többek között a Vihar-szonátát, a Prométheusz-műveket és itt írta a heiligenstadti testamentumot is.



A testvéreinek írt levél dokumentálja, hogyan kezelte a zeneszerző hallásának fokozatos eltűnését. Beethoven Bonnban született, élete nagy részét azonban haláláig Bécsben töltötte.