Új bulvármagazin indul a TV2-n

Sztárhírek első kézből, pletykák a nagyvilágból, mindez egy vadonatúj, kissé pimasz hangvételű magazinban. A Ripost nem megy el az aktuális divattrendek mellett, hírt ad az új szerelmekről, szakításokról, benne lesz minden, ami a hétköznapokban megérint vagy épp foglalkoztat.A heti rendszerességgel jelentkező műsor a Ripost Média brandje. A cég portfóliója alig másfél év leforgása alatt mutatott fel egy 350 ezres egyedi látogatottságú online portált, kiadója lett a világhírű sztármagazinnak, a 120 országban megjelenő Hello!/ Ola!- nak és egy világtrendeket követő napilapnak, ugyancsak Ripost néven.A műsorvezető-páros Köböl Anita és Istenes László lesznek, akik elárulták: saját véleményüknek is hangot adnak majd a bulvárhírekkel kapcsolatban, és régi szakmai ismeretségükből fakadóan a csipkelődés sem marad el.- Izgalmas külföldi hírekről számolunk be egy minőségi bulvármagazinban, de a hazai témákhoz is jó érzékkel nyúlnak a szerkesztők - mondta Istenes László a Fem3Café pénteki adásában. - Kíváncsian várom, hogyan működik majd a kémia köztünk Anitával, szerintem jó csapat leszünk.A Ripost! első adásában többek között Gesztesi Károllyal láthatnak a nézők egy felkavaró, exkluzív interjút, amelyben őszintén vall az elmúlt időszakról, és arról a küzdelemről, amit azért folytat, hogy egyenesbe hozza az életét.